Teodor Meleşcanu: România va sprijini Moldova în parcursul său european (FOTOREPORT)

Embed:

Republica Moldova este o prioritate pentru România în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene. Declarația îi aparţine ministrului de Externe român, Teodor Meleșcanu, aflat în vizită la Chişinău. În cadrul conferinţei comune cu omologul său, Tudor Ulianovschi, demnitarul român a declarat că România va rămâne un avocat al Republicii Moldova în UE şi va sprijini şi mai departe ţara noastră în parcursul său european.



"Republica Moldova este una din priorităţile majore ale preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Dorim să valorificăm această oportunitate pentru aprofundarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană", a spus Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe al României.



La rândul său, ministrul moldovean de Externe, Tudor Ulianovschi, a menţionat că mandatul României la şefia Consiliului UE va fi un imbold pentru Republica Moldova să continue reformele.



"Actuala vizită are loc într-un context cu o simbolistică puternică, preluarea de către România, la 1 ianuarie a preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene. Noi întotdeauna am apreciat înalt susţinerea continuă şi tranșantă a României pentru agenda europeană a Republicii Moldova, atât la nivel politic, cât şi la nivel practic", a spus Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean de Externe.



Ministrul român a subliniat că agenda europeană are multe provocări, însă Republica Moldova a reuşit să facă paşi importanţi în implementarea cu succes a proiectelor.



"Am salutat rezultatele înregistrate deja. Vreau să vă asigur că nu există altă alternativă viabilă decât calea reformelor pentru asigurarea prosperităţii, stabilităţii şi democraţiei în Republica Moldova", a spus Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe al României.



Meleșcanu a menţionat mai multe proiecte sociale finanţate de România în ţara noastră, precum renovarea a 900 grădiniţele, oferirea de microbuze şcolare, reabilitarea edificiilor culturale, construcția de poduri, interconectarea reţelelor de energie electrică și gaze naturale. Moldova şi România discută şi despre eliminarea tarifelor de roaming, iar primul pas a fost făcut de Ziua Marii Uniri, când cetăţenii ambelor state au vorbit la telefon la tarife naţionale.



Şeful diplomaţiei române a avut o întrevedere şi cu premierul Pavel Filip, în cadrul căreia s-a discutat despre alegerile parlamentare din februarie.Prim-ministrul moldovean a menționat că autoritățile vor depune toate eforturile pentru asigurarea unui scrutin democratic, transparent şi conform normelor europene.