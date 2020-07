Tentativă de omor în Capitală. Un bărbat, reţinut după ce ar fi încercat să-şi omoare amicul de pahar

Un bărbat de 40 de ani a ajuns pe mâna oamenilor legii, după ce acum câteva zile ar fi încercat să-şi omoare un amic. Tentativa de omor a avut loc în 27 iulie în Capitală, în apartamentul suspectului, unde cei doi au consumat alcool. La un moment dat, între ei s-a iscat o ceartă, iar suspectul ar fi înjunghiat victima în gât. Bănuitul își recunoaște vina şi-a povestit polițiștilor cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul.



"- Eu îi spuneam: - Pleacă! Du-te! Apoi am luat și...

- Mai departe, după ce l-ai lovit, ce ai făcut?

- Am scos cuțitul, dar nu ţin minte unde l-am pus. Sincer."



După ce ar fi comis infracţiunea, suspectul a fugit. Peste doar câteva zile, acesta a fost reținut şi plasat pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie de Poliției Capitalei. Victima, un bărbat de aceeași vârstă, a fost transportat de urgență la spital. Acum, viaţa sa este în afara oricărui pericol.



"Pacientul s-a adresat cu o plagă nepenetrantă la gât, medicii noștri specialiști, i-au acordat primul ajutor și plaga a fost suturată. Deoarece starea pacientului era de gravitate medie, a fost trimis sub supravegherea medicului de familie ambulator", a declarat Dorina Arseni, ofițer de presă al Spitalului de Urgență.



Suspectul nu este la prima abatere, anterior fiind judecat pentru comiterea mai multor infracțiuni. În acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru tentativă de omor.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare.