Tentativă de JAF ca-n filmele de acţiune. Hoții au dat foc la maşini și au împrăștiat cuie pe șosea (VIDEO)

Tentativă de jaf pe o autostradă din Italia. O bandă de hoți a dat foc la cel puţin 12 mașini și camioane şi a împrăștiat cuie, având ca scopr de a jefui un automobil de valori blindată, relatează Euronews. Planul, însă nu le-a reuşit, potrivit Euronews.

Vehiculul blindat a fost urcat pe un cap-tractor. Planul, însă nu le-a reuşit. Totul s-a terminat în momentul în care șoferul cu trailerul a oprit la un refugiu, iar la fața locului a intervenit poliția.

La apariţia oamenilor legii, hoții au dat bir cu fugiţii.

