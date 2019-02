TENSIUNI MAJORE ÎN ASIA. Pakistanul a doborât două avioane militare indiene

Conflictul de la graniţa dintre Pakistan şi India degenerează. Forţele armate de la Islamabad au doborât în această dimineaţă două avioane militare indiene.

Un aparat de zbor a căzut pe teritoriul controlat de Pakistan, iar celălalt pe teritoriul indian. Prin urmare, un pilot a fost arestat de pakistanezi.

Doborârea aeronavelor ar fi avut loc în urma unor incursiuni succesive efectuate de aeronavele celor două ţări în spațiul aerian advers.

Experţii susţin că acesta este cel mai fierbinte moment în confruntarea dintre cele două țări, după războiul izbucnit în 1971.

Ieri, India a efectuat un raid în Pakistan pentru a distruge o bază de antrenament a grupării islamiste Jaish-e-Mohammed, vinovată de atacul terorist de la începutul lunii din Kashmir, soldat cu moartea a 40 de militari indieni.



Regiunea Kashmir este revendicată de ambele ţări, iar relaţiile sunt tensionate de peste şase decenii.

“PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.” - @OfficialDGISPR #PakistanStrikesBack #Pakistanzindabad pic.twitter.com/CBZg5gZBMW