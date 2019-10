Tensiuni la echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova. Eugeniu Cociuc nu mai doreşte să vină la lot

foto: realitatea.net

Continuă tensiunile la echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova. După ce Cătălin Carp a anunţat că nu mai vrea să joace pentru prima reprezentativă, un alt internaţional, Eugeniu Cociuc a dezvăluit că nu mai doreşte să răspundă la convocări, cel puţin cât la cârma naţionalei va fi actualul selecţioner.



"Eu nu am refuzat să joc la echipa naţională. Pur şi simplu nu văd rostul în această situaţie să joc. Se întâmplă aşa lucruri că antrenorul nu ştie pe ce poziţie joc. Selecţionerul mă întreba pe ce poziţie joc. Nu ştie la ce club evoluez şi nu vede meciurile mele, ce fac eu, cum mă pregătesc. Despre ce concurenţă poate fi vorba. Eu vreau să joc la naţională, dar totul să fie după merit. Să fie apreciat jucătorul după o concurenţă corectă.Să nu-mi spună că am pierdut concurenţa, fără măcar să vadă cum joc eu. Nu am mai văzut aşa ceva", a menţionat Eugeniu Cociuc, fotbalist.



De partea cealaltă, selecţionerul Semion Altman afirmă că anume el a decis să nu îl convoace, deocamdată, pe Cociuc.



"Cu Cociuc nici nu am reuşit să facem bine cunoştinţă. Am fost în Islanda şi l-am urmărit acolo, după care el şi-a strâns valiza şi a plecat. El a părăsit cantonamentul naţionalei şi acum nu a fost convocat pentru următoarele meciuri. Acum, soarta lui este în mâinile lui", a precizat Altman.



Refuzurile de a veni la echipa naţională nu se opresc aici. Şi atacantul grupări Petrocub Hînceşti, Vladimir Ambros, autorul golului în meciul din martie cu Franţa, este nemulţumit de situaţia sa la prima reprezentativă.



"Nu mai vreau să vin la naţională din cauză că în ultimii ani după părerea mea am meritat mai multe minute să joc. Nu este primul antrenor care nu mă vede în echipă în viziunea lui. Astfel, am decis că la moment ar fi bine să iau o pauză", a subliniat Vladimir Ambros.



"Lucrăm cu cine avem. Acum, încet, încet curăţim lotul, dar dacă el calm şi în stil englezesc, a hotărât să nu vină, atunci comentaţi voi acest lucru", a declarat Altman.



Altman a comentat şi declaraţiile lui Cătălin Carp, care a afirmat antreior că nu vrea să mai joace la naţională pentru că nu este apreciat la justa valoare.



"Cătălin Carp a făcut declaraţii abia după ce nu a fost convocat pentru următoarele două meciuri.

- Poate este supărat pe ceva?

- Supărarea este o calitate feminină, iar noi suntem un colectiv de bărbaţi", a spus selecţionerul.



La începutul acestei săptămâni, căpitanul Alexandru Epureanu a anunţat oficial că se retrage definitiv de la echipa naţională. Motivul acestei decizii este o accidentare la genunchi care l-a ţinut departe de gazon o jumătate de an.