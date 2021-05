Tensiuni înaintea finalei Ligii Campionilor! Fanii echipelor Chelsea Londra și Manchester City s-au bătut pe străzile din Porto

Pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de intervenția poliției militare, iar suporterii nu s-au oprit și s-au bătut și cu forțele de ordine. Totul s-a întâmplat într-o zonă turistică a orașului de pe malul râului Douro.Autoritățile portugheze au anunțat că niciuna dintre persoanele implicate în conflict nu a suferit răni grave și încă nu au fost raportate arestări sau persoane puse sub acuzare.Între timp, echipele au luat drumul spre Porto. Manchester City, care va juca pentru prima dată în finala Ligii Campionilor, a fost petrecută cu mare fast spre aeroport. Printre cei care le-au urat succes fotbaliștilor au fost și copiii de la academia clubului.Manchester City și Chelsea vor lupta pentru a obține cel mai râvnit trofeu european în cea de a treia finală englezească din istoria competiției.Dacă Manchester City se află pentru prima dată în finala Ligii Campionilor, atunci Chelsea va juca pentru a treia oară în ultimul act al acestei competiției.Finala din acest an se va juca pe Estadio do Dragao din Porto și va fi transmisă în direct de PRIME, cu comentariu în limba română, și CANAL 3, cu comentariu în rusă.