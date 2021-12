Tensiuni în Ucraina. Putin: Rusia are o politica externă paşnică, dar ea trebuie să-şi garanteze securitatea

Rusia are o politică externă paşnică, dar ea trebuie să-şi garanteze securitatea, a afirmat miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, făcând aluzie la o eventuală aderare la NATO a Ucrainei, declaraţia sa intervenind la o zi după întrevederea online cu omologul său american Joe Biden în contextul tensiunilor între Moscova şi Ucraina, ţară sprijinită de NATO, relatează AFP şi EFE.

"Rusia duce o politică externă pentru pace, dar ea are dreptul de a-şi garanta securitatea pe termen mediu şi lung", a afirmat Vladimir Putin în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis la Soci, pe litoralul rus al Mării Negre, scrie agerpres.ro

Putin a considerat drept "provocatoare" întrebarea ce i-a fost adresată dacă Rusia intenţionează să atace Ucraina, aşa cum au denunţat Kievul şi SUA, deşi a insistat că, pentru Moscova, intrarea ţării vecine în Alianţa Nord-Atlantică este "inadmisibilă"."Aceasta este o problemă foarte sensibilă pentru noi: extinderea NATO spre Est, inclusiv cu Ucraina. Cum să nu ne gândim la asta? Ar fi criminal să nu reacţionăm şi să observăm ce se întâmplă fără să facem nimic", a spus şeful statului rus.Putin a spus că a discutat despre necesitatea unor garanţii de securitate cu caracter obligatoriu cu omologul său american, Joe Biden, în timpul celor peste două ore de summit virtual."Cu preşedintele SUA am convenit că vom continua discuţia şi o vom face în profunzime. Vom face un schimb de opinii în acest sens în curând. Rusia îşi va pregăti argumentele în câteva zile şi în decurs de o săptămână le vom transmite părţii americane", a spus el.Putin a declarat că Biden a propus crearea unui grup de lucru care se va ocupa de această problemă."Trebuie să spun că această idee a fost formulată de preşedintele Statelor Unite şi am acceptat-o", a adăugat el.În continuare, Vladimir Putin a insistat că fiecare ţară are "dreptul de a alege mijloacele cele mai acceptabile pentru a-şi garanta propria securitate", dar nu poate încălca interesele sau submina securitatea altor ţări, "în cazul dat Rusia".În convorbirea cu Biden, preşedintele rus a afirmat că nu Rusia, ci Alianţa Nord-Atlantică este responsabilă de actuala tensiune militară în jurul Ucrainei. "Nu trebuie ca întreaga responsabilitate să fie pusă pe umerii Rusiei pentru că tocmai NATO este cea care desfăşoară încercări periculoase de colonizare a teritoriului ucrainean şi îşi sporeşte potenţialul militar la graniţele noastre", a afirmat liderul rus, potrivit unui comunicat al Kremlinului.Preşedintele rus a apreciat drept "constructivă" convorbirea sa cu Joe Biden, care i-a transmis că SUA sunt gata să aplice Moscovei sancţiuni economice puternice, inclusiv suspendarea gazoductului Nord Stream 2 şi întărirea flancului estic al NATO dacă va ataca Ucraina."Avem posibilitatea de a continua acest dialog şi mi se pare că aceasta este esenţial", a afirmat liderul rus. După o perioadă de tensiuni, Kremlinul şi Casa Albă şi-au reluat contactele în special odată cu summitul Putin-Biden din iunie de la Geneva, apoi prin videoconferinţa de marţi.Ucraina acuză Rusia de concentrarea de trupe la frontieră cu scopul de a-i invada teritoriul la începutul anului 2022, în timp ce Moscova denunţă că Ucraina şi-a mobilizat jumătate din forţele sale armate în apropiere de linia de demarcaţie cu regiunile Doneţk şi Lugansk, controlate în mare parte de separatişti proruşi, pentru a ataca Donbasul.Din punctul de vedere al Moscovei, sprijinul Alianţei Nord-Atlantice pentru Kiev şi ambiţiile Ucrainei de a se alătura NATO alimentează riscul unei confruntări militare în regiune şi reprezintă o ameninţare la adresa securităţii ruse, potrivit AFP.