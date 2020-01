Tensiune la Manchester United! Un grup de suporteri au atacat casa vicepreşedintelui Ed Woodward

Tensiune la Manchester United! Un grup de suporteri ai "diavolilor roşii" au atacat casa vicepreşedintelui clubului, Ed Woodward, pe care îl consideră vinovat de prestaţia incoloră şi rezultatele slabe ale echipei.

Totodată, susţinătorii "diavolilor roşii" nu sunt mulţumiţi de modul cum este gestionat clubul. Cele aproximativ 20 de persoane au aruncat fumigene în direcţia casei oficialului clubului englez și au pictat cu graffiti locuința acestuia.



În casa lui Woodward nu se afla nimeni, el fiind plecat împreună cu familia. Manchester United a anunţat printr-un comunicat că aceşti suporteri vor fi interzişi pe stadionul Old Trafford şi urmează să fie daţi în judecată.



Echipa "diavolilor roşii" a înregistrat înfrângeri în trei din ultimele patru meciuri din Premier League şi, cu 34 de puncte, împart locurile 5-7 în clasament cu Tottenham Hotspur şi Wolverhampton Wanderers.



Urmare a evoluţiilor neconvingătoare, clubul englez caută să-şi întărească lotul în această perioadă de transferuri. United duce tratative avansate cu Sporting Lisabona pentru a-l achiziţiona pe căpitanului "alb-verzilor" Bruno Fernandes. Potrivit presei, transferul mijlocaşului internaţional portughez va costa gruparea de pe "Old Trafford" nu mai puţin de 55 de milioane de euro, plus alte 25 de milioane în bonusuri de performanţă. Lusitanul a confirmat indirect că este aproape de plecarea de la clubul Sporting Lisabona.



" - Care este ultimul tău mesaj pentru suporterii lui Sporting Lisabona?

- Încă nu a venit momentul ultimului mesaj pentru ei.

- Liga engleză este preferata ta?

- Dintotdeauna a fost. "



Internaţionalul portughez în vârstă de 25 de ani a ajuns deja în Anglia pentru a efectua vizita medicală.