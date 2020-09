Tenismenul Roger Federer a participat la inaugurarea a unui muzeu al ciocolatei, la Kilchberg

Elveţianul a participat la inaugurarea a unui muzeu al ciocolatei, la Kilchberg.Instituţia are o suprafaţă totală de 1.500 de metri pătraţi, iar piesa sa de rezistenţă o reprezintă o fântână de ciocolată cu o înălţime de nouă metri.În filmuleţul de prezentare a muzeului, Federer a mers la magazin pentru a cumpăra ciocolate, însă s-a trezit că nu are bani în buzunar. Astfel, el a fost nevoit să spele vasele.Federer a anunţat cu această ocazie că îşi va relua antrenamentele intensive după operaţiile la genunchi făcute în acest an, care l-au obligat să pună capăt acestui sezon.Federer, care a împlinit 39 de ani luna trecută, a declarat că şi-a propus să efectueze câte două şedinţe de pregătire pe zi, de minimum 45 de minute, începând de săptămâna viitoare. El are ca obiectiv participarea la viitoarea ediţie a Australian Open, care e programat în ianuarie 2021.În urmă cu două luni, Roger Federer declara pentru presă că este aproape de a se retrage, dar deocamdată nu este pregătit să renunţe la tenis.