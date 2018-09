Tenismenul John Isner a devenit recent tată

Tenismenii de top au devenit faimoşi nu numai prin evoluţiile lor pe teren, dar şi prin faptul că au reuşit perfect să îmbine pasiunea pentru sport cu familia.



Americanul John Isner, care recent a devenit tată, spune că marea provocare pentru el abia urmează.



"Rolul de tată este nou pentru mine şi nu mă descurc încă atât bine. Dar am înţeles că în prima săptămână după naştere ei dorm foarte bine şi destul mult aşa că am profitat şi eu de acest lucru şi am dormit şi eu. Dar când mă voi întoarce acasă mă voi dedica complet lui. Deci, de acum, sunt pregătit să plec aşa că profită acum de mine şi pune acum întrebări pentru că într-o săptămână nu-ţi voi da aceleaşi răspunsuri", a spus tenismenul, John Isner.



Roger Federer are mai multă experienţă la acest capitol. Elveţianul are deja patru copii şi ştie cum să-l încurajeze pe proaspătul tătic.



"El are mâini mari dar scutecul este mic. Va fi destul de dificil pentru el. Dar sunt gata să-i dau orice sfat de care are nevoie. Pot să mai adaug că să ai copii e cel mai frumos lucru din lume. Felicitări John!", a spus tenismenul, Roger Federer.



Fostul lider mondial, sârbul Novak Djokovic are doi copii. El spune că programul său încărcat nu este un obstacol pentru a petrece timpul cu familia.

"Sunt mândru de realizările pe care le-am avut în ultimele luni. A fost uimitor, dar în acelaşi timp când ajung acasă, am un alt rol. Trebuie să las racheta deoparte. E frumos atunci când există un echilibru în toate", a spus tenismenul, Novak Djakovic.



Proaspătul tătic, John Isner, împreună cu Novak Djokovic şi Roger Federer se pregătesc de participarea la turneul Laver Cup.



La competiţie vor lua parte două echipe formate din câte 6 tenismeni: cea mai bună echipă a Europei va juca împotriva celei mai bune echipe a Restului Lumii.