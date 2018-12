Tenismena Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea din echipa de Fed Cup a României

, scrie agerpres.ro. ''După 12 ani de jucat pentru România, a venit momentul să îmi anunţ oficial retragerea din echipa naţională de Fed Cup. La 16 ani şi 14 zile am jucat primul meci, fiind şi astăzi cea mai tânără debutantă din istoria ţării noastre!'', a afirmat Cîrstea, aflată în prezent pe locul 85 în clasamentul mondial feminin.Sorana Cîrstea a mai spus că şi-a făcut datoria şi acum e momentul să predea ştafeta noii generaţii: ''Am reprezentat cu mândrie şi onoare tricolorul de fiecare dată când am avut ocazia. Simt că mi-am făcut datoria şi acum este momentul să predau ştafeta noii generaţii! Aş vrea să mulţumesc cu această ocazie colegelor de echipă, federaţiei, căpitanilor, antrenorilor şi celor care au pus umărul la succesul nostru! Dar mai ales românilor care m-au susţinut atât de frumos de-a lungul anilor!''Cîrstea a debutat în echipa de Fed Cup în 2006, a disputat în 19 meciuri ale României, având 17 partide de simplu (11 victorii, 6 înfrângeri) şi 12 de dublu (5-7).În 2019, România va juca în primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup cu Cehia (9-10 februarie, la Ostrava), deţinătoarea trofeului.Sorana Cîrstea nu a fost inclusă în echipa olimpică de tenis a României pentru Jocurile din 2020 de al Tokyo, anunţată săptămâna trecută.