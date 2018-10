Tenismena Simona Halep, nominalizată pentru titlul de JUCĂTOAREA ANULUI

scrie agerpres.ro Halep, câştigătoarea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros în acest an, se află pentru a 49-a săptămână în fotoliul de lider al clasamentului mondial.Ea are drept contracandidate alte trei câştigătoare de Grand Slam pe parcursul lui 2018, daneza Caroline Wozniacki (Australian Open), germanca Angelique Kerber (Wimbledon) şi japoneza Naomi Osaka (US Open), alături de cehoaica Petra Kvitova, jucătoarea cu cele mai multe titluri cucerite anul acesta (5).La dublu, WTA a nominalizat patru cupluri pentru premiul rezervat Perechii anului: CoCo Vandeweghe (SUA)/Ashleigh Barty (Australia), Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), Kristina Mladenovic (Franţa)/Timea Babos (Ungaria) şi Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda).