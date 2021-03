Tenismena Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian, au scos la vânzare vila din Beverly Hill

Tenismena Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian, au scos la vânzare vila din Beverly Hills la un preț de 7,5 milioane de dolari.Casa de lux are cinci dormitoare, șapte băi, o cramă, un bar, o sală de yoga, piscină exterioară și două dressinguri uriașe. Presa americană anunță că Serena Williams a decis să renunțe la vilă pentru că în prezent trăiește alături de familie în Florida.Serena Williams și Alexis Ohanian au cumpărat vila din Beverly Hills în octombrie 2017, înainte de nuntă, cu 6.7 milioane de dolari.Americanul de origine armeană are 38 de ani, e antreprenor, pasionat de IT și scriitor, și a strâns o avere de 9 milioane de dolari.Soția sa, Serena Williams a adunat doar din premiile stabilite de organizatorii competițiilor din tenis suma de 95 de milioane de dolari și a anunțat că deocamdată nu are de gând să-și încheie cariera, deși are 39 de ani.