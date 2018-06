Tenismena Serena Williams a ratat un control antidoping inopinat al USADA. Care a fost cauza

foto: digisport.ro

Jucătoarea de tenis Serena Williams a ratat un control inopinat al Agenţiei americane antidoping (USADA), din cauză că nu a fost găsită la domiciliul ei din Florida pe 14 iunie, a anunţat un purtător de cuvânt al campioanei americane, citat de Reuters.



Kelly Bush Novak, publicista fostului lider mondial, a confirmat ştirea de pe website-ul Deadspin, privind faptul că un ofiţer de control al USADA a vizitat-o pentru un control inopinat în afara ferestrei de timp prevăzute zilnic.



Williams, 36 ani, care a mai fost testată de trei ori în acest an, trebuie să anunţe USADA despre locaţia ei într-o perioadă de o oră în fiecare zi, la alegerea ei, chiar şi când nu participă la turneele de tenis. Ofiţerii de control nu au însă voie dreptul de a face vizite neanunţate în afara ferestrei stabilite de o oră, pentru că altfel nu este garantată prezenţa sportivului la locaţia respectivă.



Deadspin a relatat că ofiţerul de control a sosit la locuinţa Serenei Williams la ora 8,30 şi a refuzat să plece până când Serena nu era testată. El a plecat însă fără să obţină o probă recoltată. Site-ul a publicat întâmplarea după ce a primit un pont de la o persoană care a auzit o convorbire telefonică a directorului WTA, Steve Simon, într-un aeroport.



USADA a regretat că dreptul la confidenţialitate al sportivilor şi la viaţă privată a fost afectat în cazul Serenei Williams.



Purtătorul de cuvânt al USADA, Brad Horn, a precizat că Serena a fost testată de trei ori în acest an şi niciun test nu a fost pozitiv. Trei teste antidoping ratate de un sportiv sunt calificate ca o încălcare a codului antidoping.



''După o carieră de 23 ani în tenis, Serena Williams nu a fost niciodată testată pozitiv pentru substanţe ilegale deşi a fost controlată semnificativ mai mult decât orice alt jucător de tenis, fie bărbat, fie femeie. De fapt de patru ori mai mult decât ceilalţi jucători. Deşi doreşte să se supună în continuare acestor teste, nu există niciun motiv pentru acest tip de tratament invaziv şi ţintit'', a declarat Bush Novak.



WTA nu a făcut comentarii în acest caz. Serena Williams, cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, a revenit în circuitul WTA în acest an, după ce a născut în septembrie o fetiţă.