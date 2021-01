Tenismena Dayna Yastremska a fost suspendată provizoriu pentru dopaj

Jucătoarea de tenis Dayana Yastremska a fost suspendată provizoriu de Federația Internațională de Tenis. Sancțiunea a venit după ce sportiva din Ucraina a fost depistată pozitiv la un control antidoping făcut în 24 noiembrieÎn eşantioanele sale s-au descoperit urme de mesterolon, substanță folosită în special în tratamentul nivelurilor scăzute de testosteron.Tenismena, care în prezent este pe locul 29 în clasamentul mondial, a fost informată desprea sancţiunea aplicată, iar acum are dreptul să facă apel. Într-un comunicat, Yastremska s-a declarat uimită de rezultatul pozitiv, mai ales pentru că fusese testată negativ cu câteva săptămâni înainte de a fi găsită dopată.Dayana Yastremska a precizat că face totul pentru a dovedi că este nevinovată. Federația Internațională de Tenis nu dezvăluit cât va dura audierea sportivei, iar prezenţa sa la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, este sub semnul întrebării.Dayana Yastremska are 20 de ani și a câștigat trei trofee în cariera sa. La turneele de Mare Șlem cea mai mare performanță a obținut-o în 2019 la Wimbledon, când a ajuns până în turul patru.