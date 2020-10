Tenismena Belinda Bencica a dezvăluit că nu va mai juca în acest an

Un dintre cele mai bune 20 de tenismene din lume și-a încheiat evoluțiile în acest sezon.Belinda Bencic, locul 11 în clasamentul mondial, nu va juca la turneul de la Linz și a dezvăluit că nu va mai juca în acest an.Motivul aceste decizii este o accidentare mai veche la brațul drept. De la reluarea sezonului, elveţianca nu a jucat decât un singur meci, la Roma, când a fost învinsă de Danka Kovinic.Ea nu a mai evoluat nici la ultimele 2 turnee de Mare Șlem din acest an, US Open şi Roland-Garros. Bencic, în vârstă de 23 de ani, sportiva din Elveția a anunțat că speră să revină în forță la începutul anului 2021, la Australian Open.Înainte de pauza legată de pandemia de coronavirus, Bencic era pe locul patru în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din carieră. Elvețianca a cucerit patru titluri la simplu, la Dubai și Moscova în 2019 și Eastbourne și Toronto în 2015.Cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam l-a obținut în 2019, la US Open, unde a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de canadianca de origine română Bianca Andreescu.