Tenismena australiană Ashleigh Barty va participa la turneul demonstrativ de la Adelaide, la care a fost invitată şi Simona Halep

Tenismena australiană Ashleigh Barty revine în circuit după o pauză de aproape un an. Liderul mondial va participa la turneul demonstrativ de la Adelaide, la care a fost invitată şi Simona Halep.Din cauza pandemiei de coronavirus, Barty nu a mai jucat din februarie 2020, când a fost eliminată în semifinalele competiției de la Doha de cehoaica Petra Kvitova.La feminin, turneul din Australia "A Day at the Drive", organizat la complexul Memorial Drive din Adelaide, vor mai concura japoneza Naomi Osaka şi americanca Serena Williams.Pe tabloul masculin vor evolua sârbul Novak Djokovic, locul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal, dar și austriacul Dominic Thiem.Turneul va avea loc la 29 ianuarie, cu spectatori în tribune, respecându-se regulile de distanţare puse în aplicare din cauza pandemiei de coronavirus.Biletele vor costa de la 3 până la 20 de euro.Jucători străini au ajuns de o săptămână la Adelaide şi vor mai sta încă o săptămână în carantină.