Tenismena americană, Sofia Kenin, și-a concediat tatăl, care îi era și antrenor. Sportiva de 22 de ani a anunțat oficial pe rețelele de socializare că a renunțat la colaborare cu Alex Kenin, alături de care a câștigat turneul de Mare Șlem de la Australian Open și a ajuns până în finală la Roland Garros, în 2020.Într-o postare pe Instagram, Sofia Kenin a scris că nu este o decizie ușoară și că va rămâne mereu recunoscătoare pentru sacrificiile făcute de tatăl ei pentru ca ea să ajungă o tenismenă de top.Kenin, care este acum pe locul 4 în clasamentul mondial, a cucerit în total 5 titluri WTA sub comanda tatălui său. În afară de succesul de la Australian Open, americanca a triumfat la Lyon, tot în 2020, dar și la Hobart, Mallorca și Guangzhou, în 2019. În cariera sa, Sofia Kenin a acumulat premii în valoare totală de peste 7 milioane 400 de mii de dolari.În acest an, însă, sportiva din Statele Unite are prestații modeste. Kenin a participat la 7 turnee și doar la două dintre ele, la Abu Dhabi și Melbourne, a ajuns până în sferturile de finală.