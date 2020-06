Tenismena americană Serena Williams va juca la turneul de Mare Şlem de la US Open, ce se va desfăşura între 31 august şi 13 septembrie. Sportiva de 38 de ani este prima dintre vedetele "sportului alb" care şi-a confirmat participarea la competiţia de la New York, una ce se va desfăşura fără spectatori în tribune.



" Va fi emoţionant. Mulţi dintre noi nu au jucat tenis la nivel profesionist de mai mult de 6 luni. Să nu mă înţelegeţi greşit, cu siguranţă îmi va fi dor de suporteri, de acea atmosferă de la New York, când toţi îţi scandează numele. Îmi va fi dor, pentru că mă ajutau să câştig partidele dificile, dar... este o nebunie! Sunt entuziasmată", a spus tenismena, Serena Williams.



Serena Williams a cucerit de 6 ori titlul la US Open, iar ultimul ei triumf la Flushing Meadows a fost în 2014. Ea încă mai speră să bată recordul norvegiencei Molla Mallory, care are 8 titluri în palmares, cucerite, însă, în epoca tenisului amator, în prima jumătate a secolului XX.