Tenismanul Roger Federer a refuzat să joace un meci demonstrativ în Arabia Saudită

, scrie agerpres.ro. Arabia Saudită se află sub o presiune crescândă din partea comunităţii internaţionale după uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, în consulatul saudit de la Istanbul, pe 2 octombrie.Novak Djokovic şi Rafael Nadal şi-au exprimat la rândul lor îndoiala în legătură cu participarea la evenimentul de la Jeddah, însă nu s-au retras. Ambii au declarat că au primit invitaţiile cu mai bine de un an în urmă.Întrebat marţi, la Paris, dacă a fost la rândul său invitat anterior, Federer a răspuns: "Da, m-au contactat şi pe mine". "La momentul respectiv, nu am dorit să joc acolo. Aşa că pentru mine a fost o decizie rapidă", a adăugat campionul elveţian.Organizaţia Amnesty International le-a solicitat lui Nadal şi Djokovic să nu joace în Arabia Saudită."Sunt la curent, desigur, cu această situaţie. Însă am un angajament încă de acum un an, de a juca acolo. Iar echipa mea discută cu ei, pentru a analiza lucrurile. Asta este tot", a declarat Nadal. "Este teribil faptul că un jurnalist şi-a pierdut viaţa. Ştiu că s-a petrecut ceva foarte rău acolo, în interior. Vom urmări, deci, cum va evolua situaţia şi sper că lucrurile se vor lămuri cât mai rapid posibil".Djokovic a precizat, la rândul său, că decizia de a juca în Arabia Saudită a fost luată cu mult timp în urmă."Avem acest angajament cu ei de peste un an, mai exact de anul trecut, când am discutat despre acest posibil meci. A fost decizia mea de jucător profesionist de a face asta. Ştiu, desigur, sunt la curent cu ceea ce s-a întâmplat şi este trist", a spus "Nole"."Echipa mea este acum în legătură cu oamenii din Arabia Saudită, la fel ca şi cei ai lui Rafa, şi discutăm cu toţii pentru a înţelege mai bine situaţia. Trebuie să avem mai multe informaţii despre ceea ce s-a petrecut pentru a putea lua o decizie raţională în privinţa participării sau neparticipării", a adăugat sârbul.Jamal Khashoggi, colaborator al cotidianului The Washington Post şi un critic la adresa Prinţului moştenitor saudit, Mohammed ben Salman, a fost ucis pe 2 octombrie după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul pentru a obţine documentele necesare căsătoriei cu logodnica sa din Turcia. Corpul lui nu a fost încă găsit.Procurorul general al Arabiei Saudite, Saud al-Mojeb, se află începând de luni la Istanbul, pentru a se întâlni cu anchetatorii care se ocupă de acest caz. Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogam, a afirmat marţi că procurorul general saudit trebuie să clarifice cine a trimis echipa de 15 oameni la Istanbul pentru a-l ucide pe jurnalistul Khashoggi.