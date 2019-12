Tenismanul moldovean Radu Albot a rămas mulţumit de anul 2019

Embed:

Cel mai bun tenisman moldovean Radu Albot a rămas mulţumit de anul competiţional 2019. Compatriotul nostru a participat la 27 de turnee din circuitul ATP, iar în februarie, la Delray Beach, în Statele Unite, a cucerit primul său titlu. Albot a mai jucat în semifinalele turneelor de la Los Cabos, Geneva şi Montpellier.



"Sigur că se putea mai bine. Mereu vrei mai mult, însă anul ăsta, cred că, a fost unul de care pot fi mulţumit. Am avut meciuri pe care puteam să le pierd, dar le-am câştigat şi meciuri pe care puteam să le câştig, dar le-am pierdut. Ăsta e sportul. Aşa se întâmplă în orice sport, nu doar în tenis. Important este să mergi înainte."



Albot a fost pe tablourile principale la cele patru turnee de Mare Şlem, reuşind câte o victorie la Australian Open şi Roland Garros, însă cele mai plăcute amintiri i-a lăsat partida cu Alexander Zverev de la US Open.



" Am făcut un meci foarte bun cu Zverev, care era clasat pe locul 5 în topul mondial în acel moment, la US Open. Am jucat cu el 5 seturi unde, cred că, aveam şanse să-l înving, însă am pierdut. "



În total, în acest an, Albot a încasat peste 995 de mii de dolari.



" Pe lângă ceea ce câştig, am şi multe cheltuieli pe care nimeni nu le urmăreşte. Toţi doar întreabă despre câştiguri. Am foarte multe cheltuieli pentru echipa mea: antrenorul, fizioterapeutul. Plus, călătoresc mult cu prietena mea. Am multe cheltuieli care, să spunem aşa, nu prea îmi permit să simt venitul cum aş vrea eu. "



Tenismanul originar din Chişinău aşteaptă cu nerăbdare startul următorului sezon.



" Vreau ca 2020 să fie mai bun din punct de vedere al clasamentului şi rezultatelor. Totul depinde de cum voi juca. Sper să joc bine începând cu ianuarie, cu ATP Cup şi Australian Open. După aia, vreau să mă calific şi la Olimpiadă. Este o experienţă uimitoare să fii acolo. "



Radu Albot a încheiat anul pe locul 46 în clasamentul mondial.

loading...