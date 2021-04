Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a cucerit primul său titlu ATP din acest an. În finala turneului Masters de la Monte Carlo, jucătorul de 22 de ani l-a învins pe rusul Andrei Rubliov cu 6-3, 6-3.Tsitsipas, numărul 5 mondial, a câștigat 24 din cele 28 de puncte jucate cu primul serviciu. În partida, care a durat 71 de minute, grecul a fructificat toate cele trei mingi de break pe care le-a avut.STEFANOS TSITSIPAS, tenismen Grecia:„Andrei, știu că nu e ușor. Știu ce simți, pentru că am fost și eu în situația ta. Ești un sportiv grozav. Am jucat partide incredibile până acum și sunt sigur că vom mai juca și altele și, astfel, vom ajuta acest sport să crească.”Stefanos Tsitsipas, care este primul tenisman grec care a câștigat un turneu de categoria Masters 1000, și-a adăugat în palmares al 5-lea titlu ATP și va încasa 251 de mii de euro.