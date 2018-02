Tenismanul elvețian Roger Federer, desemnat cel mai bun sportiv al anului trecut

Tenismanul elvețian Roger Federer a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului trecut și premiat în cadrul Premiilor Laureus rezervate celor mai buni sportivi ai anului. Reprezentantul Țării Cantoanelor i-a devansat în această ierarhie pe tenismanul Rafael Nadal, fotbalistul Cristiano Ronaldo și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton.

Câștigătorul ultimei ediții a turneului de Mare Șlem Australian Open a fost premiat la Monaco și pentru revenirea sa în prim planul tenisului profesionist. În lupta pentru acest premiu, Federer a devansat echipele de fotbal Barcelona și Chapecoense.

La ai săi 36 de ani elvețianul a devenit cel mai vârstnic lider al clasamentului ATP.



"A fost minunat! Nu doar să demonstrez tuturor că se înşeală în privinţa mea, dar să-mi demonstrez mie însumi şi echipei mele că putem îndeplini un obiectiv. Noi am avut dreptate. Noi am crezut că putem obține cele mai mari performanțe. Am crezut cu toții că putem câștiga un nou turneu de Grand Slam", a spus tenismenul, Roger Federer.



Drept cea mai bună sportivă a anului trecut, 2017, a fost aleasă Serena Williams. Fosta număr unu în clasamentul WTA nu a fost, însă, prezentă la eveniment.

Americanca a reușit să o depășească pe tenismena spaniolă Garbine Muguruza-Blanco și pe înotătoarea americană Kathleen Genevieve Ledecky.



Fostul fotbalist internațional italian Francesco Totti, a fost premiat pentru întreaga sa carieră, devenind cel mai nou membru al Academiei Laureus, alături de legendarul fotbalist galez Ryan Giggs. În cadrul Galei au fost acordate şi alte premii, între acestea - și cel rezervat echipei anului, premiu ce a revenit campioanei mondiale en titre din Formula 1, echipei concernului Mercedes. Aceasta a depășit echipa de fotbal a clubului Real Madrid și pe cea de baschet Golden State Warriors din NBA.