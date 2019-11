Tenismanul Andy Murray a prezentat la Londra propriul film documentar. Despre ce este pelicula

foto: express.co.uk

Tenismanul scoţian Andy Murray a prezentat la Londra propriul film documentar, ce se numeşte "Renaştere". Pelicula are ca subiect revenirea jucătorului pe teren după accidentările suferite în ultimii 2 ani. În această perioadă sportivul în vârstă de 32 ani a trecut prin două intervenţii chirurgicale la picior. În luna ianuarie, anul curent, el a fost supus unei operaţii la şold, fiind la un pas de a-şi încheia cariera. Mai multe secvenţe apărute în documentar au fost filmate chiar de Murray.



"Am fost liderul mondial, dar nu puteam să merg. Singura şansă de a reveni a fost a doua operaţie. Tenisul contează mult pentru el, însă care va fi preţul revenirii?"



"Această provocare a fost cu totul diferită, față de ceea ce am avut până acum. Într-adevăr a fost dificil. De mai multe ori am vrut să mă retrag. Nu voiam să continui să joc. Familia şi persoanele din jur m-au încurajat şi mi-au dat un imbold să revin", a spus Andy Murray, tenisman.



Andy a reuşit însă să revină în circuit în iunie, iar în octombrie a cucerit titlul la turneul ATP de la Antwerp. Emoţionat la maximum scoţianul a izbucnit în lacrimi după partidă.



"Lucrurile s-au mişcat foarte repede acolo. Am avut noroc să câştig finala. Chiar dacă am fost condus, am reuşit să revin. A fost o săptămână minunată", a declarat Andy Murray, tenisman.



"A fost ceva fabulos şi incredibil să-l vedem jucând la Antwerp. El este o persoană care atinge orice obiectiv propus", a zis Judy Murray, mama lui Andy Murray.



Murray se află pe locul 126 în clasamentul ATP al probei de simplu.

