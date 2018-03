Tenis cu ambasadorul! Peter Michalko a participat la un turneu caritabil

foto: publika.md

Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, a demonstrat că se pricepe şi la tenis. Oficialul slovac a participat la un turneu caritabil alături de soția sa.



Diplomatul a fost unul dintre cei 48 de participanți care au evoluat la primul eveniment sportiv din acest an organizat de Hospices of Hope.



"Eu sunt foarte fericit că sunt aici. Este în primul rând posibilitatea de a contribui pentru cauză bună, de a susține pe cei, care au nevoie de ajutorul tuturor", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



Oficialul slovac a recunoscut că nu este prima oară când joacă tenis de masă.



"Este un sport pe care eu îl iubesc, este un sport favorit al meu, pentru că în tinerețe am jucat cândva tenis de masă", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



A luat paleta de tenis în mână şi un angajat al Ambasadei Suediei de la Chişinău.



"Eu iubesc Moldova. Am mulți prieteni în această țară. Îmi place să joc tenis de masă, iată de ce am venit aici", a spus Veli Caglayan, reprezentantul ambasadei Suediei în Moldova.



Banii colectaţi vor fi oferiţi pentru dezvoltarea unei rețele naționale de servicii de îngrijire paliativă, dar pentru susținerea organizațiilor care îi ajută pe bolnavii incurabili.



"Aproximativ 2000-2500 de euro, aceasta este suma pe care ne-am propus-o. Eu cred că o să o atingem cu siguranță, pentru că oamenii sunt foarte darnici", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.