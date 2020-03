TEN MAI ÎNGRIJIT DUPĂ IARNĂ: Cosmetologii vin cu diferite proceduri de curățare

Trecerea de la perioada rece la cea caldă a anului își lasă amprenta asupra pielii. Potrivit specialiştilor, vântul de primăvară, praful, dar şi expunerea prelungită la soare pot provoca afecţiuni grave ale pielii. Iar cum fiecare femeie îşi doreşte un aspect sănătos al pielii, acestea recurg la tratamente cosmetologice sau apelează la un dermatolog. Procedura cea mai des folosită este curățarea cu ultrasunet.



„Facem demachierea, indiferent că clienta are sau nu machiaj pe față. După care o să facem exfolierea cu scrub. Clientei mele îi este potrivit scrub-ul însă nu tuturor le merge. Aplicăm folia pe față ca să avem efectul de saună și să acționeze gelul mai bine. Se exfoliază stratul superficial de piele totodată și porii se curăță. În cazul dat am folosit o mască cu olive și spirulină, mai are și mentă pentru efect de calmare, după procedura de curățare e foarte binevenită”, a spus cosmetologul, Oleg Munteanu.



La sfârșitul procedurii, pe față se aplică o cremă pentru protecție solară.



„Acum simt tenul mai proaspăt, mi-a plăcut mai mul masca care a fost foarte relaxantă și mirosul la fel de plăcut. Acasă folosesc doar un scrub, cremele de față, măști, dar pentru o îngrijire mai calitativă am încredere doar în cosmetologi”



Potrivit dermatologilor, trecerea de la un anotimp la altul afectează cel mai des tenul.



„Piele uscată și buze uscate sunt cauzate de acele schimbări climaterice, dar și de acea avitaminoză, existentă în această perioadă. Important e să ne hidratăm foarte bine, să bem cât mai multe lichide, dar anume apă, nu ceaiuri, nu cafea care ne deshidratează, să consumăm cât mai multe alimente bogate în vitamine sau de ce nu careva suplimente alimentare și desigur să fim mai atenți că deja este timpul să schimbăm un pic cremele, din cremele de iarnă în cremele de primăvară, să optăm pentru creme cu protecție solară”, a spus medicul dermatolog-cosmetolog, Veronica Vîzdoagă.



Totodată, nu doar factorii externi ai mediului sunt cei care dăunează pielii.



„În perioada de primăvară se acutizează un șir de dermatoze din cauza că se acutizează foarte multe boli cronice anume în problemele tracto - gastrointestinale, acele pacncreatite, colecistite cronice, gastroduadinite. Noi recomandăm pacientei un tratament profilactic din interior. Obligatoriu va primi un tratament pastilat din interior, după care o să venim cu recomandări individuale de tratament exterior al tenului. Curățirea facială, pentru a elimina acele impurități”, a spus medicul dermatolog-cosmetolog, Veronica Vîzdoagă.



Doamnele spun că, primăvara, acordă mai multă atenție îngrijirii tenului.

„Ca toți desigur mergem la cosmetolog și ne folosim cu creme bune.”



„Folosim creme hidratante cât mai multe lichide. Creme specifice timpului de afară, cu protecție mai ales acum când deja soarele apare. ”



Într-un salon de frumusețe, o procedură de îngrijire a tenului porneşte de la 350 de lei și poate ajunge până la 1.000 de lei.