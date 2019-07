Temperaturile scăzute şi ploile le dau bătăi de cap proprietarilor de piscine. Pentru a atrage clienţi, se întrec în oferte şi reduceri generoase

Temperaturile mai scăzute din această vară le-au pus beţe în roate proprietarilor de piscine, care au avut mai puţini vizitatori în acest sezon, din cauza ploilor. Pentru a-i atrage pe clienţi, aceştia se întrec în oferte şi reduceri generoase. Aşa că astăzi, unii au profitat de caniculă şi au mers să se distreze la piscine.



Dacă de obicei în weekend, la zona de odihnă din Sociteni, oamenii stau în rând încă de la intrare, astăzi jumătate dintre șezlonguri erau pustii şi nici vorbă de cozi la intrare.

De vină ar fi vremea instabilă spun oamenii, care le-a cam dat peste cap planurile pentru această vară:



"E cam răcoare".



"Vara asta umblăm prin ospeţie, venim în vizită la prieteni, fugim la mare când ne permite timpul, ne uitămce spun meteorologii, practic pentru această vară nu ne-am organizat nimic".



Administratorii zonei de odihnă spun că pentru a rămâne atractivi pentru vizitatori, în pofida vremii, oferă vizitatorilor reduceri şi activităţi distractive, care ar încinge atmosfera şi pe timp de ploaie.



"Avem oferte pentru grupuri, care include până la zece persoane, zece procente reducere. De asemenea, ofertă pentru ziua de naştere, persoana care îşi sărbătoreşte ziua de naştere beneficiază de intrare gratuită. În fiecare sâmbătă şi duminică avem program special, care include piscină cu spumă, jocuri pentru adulţi, dar şi pentru copii", a declarat Anastasia Onu, administratoare.



Totuşi sunt şi din cei, cărora vremea nu le-a stricat cheful de distracţii. Familia Slavioglo a venit tocmai de la Ceadîr-Lunga să se bucure din plin de soare.



"Am venit cu şase nepoţi, cu fiica, cu nora, suntem o echipă mare, sora şi nepoțeii. Foarte vesel, pe noi nu ne afectează temperaturile scăzute, ne place", a precizat Viorica Slovioglo, vizitatoare.



Temperaturile de la noi le-au fost şi pe placul unor vizitatori veniţi din ţări nordice:



"Noi am venit dintr-o ţară nordică şi 20 de grade este o temperatură normală pentru noi, ne-am adaptat un pic şi din acest punct de vedere este bine".



"Nu a fost rece pentru că noi venim din Irlanda, acolo e foarte frig şi aici e foarte cald, am venit să stăm puţin la căldură pentru că avem nevoie de soare".



Pentru perioada următoare, meteorologii anunţă maxime între 28 și 32 de grade în timpul zilei.