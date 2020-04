Temperaturile scăzute de zilele trecute au afectat pomii fructiferi. Cel mai mult au avut de suferit caişii, cireşii şi piersicii

Serghei Trohin are mai multe hectare de pomi fructiferi în Ruseştii Noi, Ialoveni. Agricultorul spune că practic toată recolta pentru acest an, mai ales soiurile timpurii, au fost compromise."După cum puteţi vedea, la soiurile timpurii, care erau deja în floare, din cauza îngheţurilor din ultimele zile, au avut de suferit foarte mult", a spus agricultorul din satul Ruseştii-Noi, Ialoveni, Serghei Trohin."Aceeaşi situaţie o vedem şi la cais, unde deja era faza de formare a fructului, dar în urma îngheţurilor, vedem că a avut de suferit în totalitate roada pe anul acesta", a spus agricultorul din satul Ruseştii-Noi, Ialoveni, Serghei Trohin.În aceeaşi situaţie s-au pomenit mai mulţi agricultori. Oleg Pătraşcu deţine două hectare de peri şi alte 58 de hectare de cireşi. Recolta acestuia a fost distrusă de îngheţuri aproape în totalitate."La mine deja poate să fie şi -20, că nu mai am ce salva, roada nu-i. De când lucrez în agricultură, ca anul acesta nu am păţit niciodată", a menţionat agricultorul din satul Gura Bâcului, Anenii Noi, Oleg Pătraşcu."Noi acum putem spune doar aproximativ, dar încă urmează să vedem în ce măsură au fost afectate", a spus directorul executiv Asociaţia Moldova fruct, Iurie Fală.Săptămânii viitoare, mercurul din termometre va indica în timpul zilei între 17 şi 24 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 2 şi 8 grade.