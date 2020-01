Temperaturile generoase au modificat puternic habitatele preferate de multe specii de iarnă din ţara noastră

În perioada 10-20 ianuarie 2020, în Republica Moldova și în întreaga lume s-a desfășurat Recensământul Internațional al Păsărilor de Apă (International Waterbird Census). Acest recensământ mai este cunoscut în emisfera nordică și sub numele de „Midwinter” datorită faptului că are loc în fiecare an în luna ianuarie, în mijlocul iernii, informează Societatea pentru Protecția Păsărilor și Naturii.

În perioada 11-15 ianuarie 2019, echipa de observatori a fost alcătuită din ornitologi cu experiență, dar și voluntari care s-au alăturat în premieră. În total, 6 persoane au luat parte la acest recensământ în Republica Moldova, contribuind cu observații în diverse zile și regiuni.

Majoritatea suprafețelor acvatice erau parțial sau deloc înghețate, dar găzduiau puține păsări (și ca specii, și ca număr de indivizi) comparativ cu anii precedenți. În total, au fost numărate 76 de specii de păsări.

Dintre cele mai numeroase specii înregistrate anul acesta la Midwinter/ Recensământul Internațional al Păsărilor de Apă se evidențiază rațele mari și lebedele de vară.

Îngrijorător este faptul că la această ediție de Midwinter, din cauza vremii deosebit de calde pentru această perioadă, gradul de concentrație al păsărilor pe suprafețele acvatice a fost foarte redus. Fiind mai cald decât de obicei, păsările erau răsfirate sau lipseau cu totul de pe cursul râului sau din preajma lacurilor. În plus, anul acesta peisajul general a fost total lipsit de zăpadă, ceea ce a redus și a modificat puternic habitatele preferate de multe specii de iarnă.

Toate datele înregistrate în Republica Moldova în timpul Recensământului Internațional al Păsărilor de Apă au fost adunate într-o listă și vor fi trimise în cel mai scurt timp la Wetlands International, coordonatorul mondial al Recensământului.