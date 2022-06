Temperaturile de vară au provocat primele victime. Nouă moldoveni au ajuns în stare gravă la spital

Temperaturile de vară au provocat primele victime. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunţă că în ultimele două săptămâni, nouă moldoveni au ajuns în stare gravă la spital din cauza insolaţiilor. Specialiştii susţin că de la an la an, razele ultraviolete devin mai agresive din cauza încălzirii globale, care reduce din stratul de ozon. Medicii fac apel la precauţie în condiţiile în care în urma insolaţiei poate surveni decesul.Unul dintre motivele principale ale apariţiei insolaţiei este expunerea îndelungată la soare. Consumul de alcool şi deshidratarea poate provoca insolaţie chiar şi în cazul unei expuneri moderate la soare, spun specialiştii."În cazul în care persoana a fost expusă prea mult timp la soare pot apărea simptome ca slăbiciuni, greaţă, vomă, dureri şi crampe musculare şi întunecarea urinei, care vorbeşte despre schimbări în metabolism", a spus Violeta Muntean, vicedirector Polilclinica NR. 10.Medicii recomandă în acest caz să stăm într-o încăpere răcoroasă cel puţin 30 de minute şi să consumăm multe lichide. În cazul în care recomandările sunt neglijate, iar persoana îşi continuă drumul în soare, poate face insolaţie."Starea de leşin şi confuzie, de fapt, o confuzie gravă şi dacă nu este tratată corect poate duce la complicaţii cerebrale sau complicaţii a organelor ţintă şi într-un final se poate solda cu deces, deci este o situaţie de urgenţă."Alte simptome ale insolaţiei sunt temperatura de 40 de grade, lipsa transpirației, tahicardie şi respiraţie rapidă. Medicii susţin că oricine poate face insolaţie, însă persoanele în vârstă şi copiii de până la doi ani sunt mai expuşi."Vârstnicii să nu iasă la plimbare după ora 12:00, în general între orele 12:00 şi 18:00 nu se recomandă plimbările. Consumul de 2-3 litri de lichide, sucuri naturale, când iese afară să poarte haine din ţesături naturale, un pic mai largi ca să iasă transpiraţia, pălării. Şi e valabil şi pentru copilaşi, ei neapărat să fie acoperiţi pe cap în perioada caldă."Cu toate acestea, pe străzi şi prin parcuri am surprins vârstnici şi copii fără chipiu."- Cum vă protejaţi de insolaţie în perioada estivală? - Cum vedeţi, doar că eu nu am nimic pe cap, deşi ar trebui."Mai mult de o treime din decesele provocate la nivel global de caniculă pot fi atribuite în mod direct încălzirii globale, arată datele unui studiu publicat de revista Nature Climate Change.