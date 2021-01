Temperaturi siberiene în nordul Greciei. De la 20 de grade s-a ajuns la MINUS 20 de grade!

Furtuna Leandros a generat o scădere bruscă a vremii în Grecia: de la 20 de grade Celsius s-a ajuns la minus 20 de grade, timp de o zi. S-a întâmplat în oraşul Florina, situat în nordul ţării.

Alte regiuni au înregistrat de asemenea temperaturi sub zero grade Celsius. Potrivit meteorologilor, frontul de vreme rece urmează să se deplaseze către sud pe perioada weekendului, aducând pentru prima dată, după mult timp, temperaturi care se apropie de zero în capitala Atena.

Săptămâna trecută, un val de căldură cu maxime de 28 de grade Celsius i-a determinat pe greci să treacă peste restricţii şi să iasă în număr mare la plajă sau în parcuri.