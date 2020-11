Temperaturi de peste 40 de grade Celsius se înregistrează în estul Australiei

Temperaturile au depăşit sâmbătă 40 de grade Celsius în anumite părţi ale Australiei, în condiţiile în care un val de căldură a lovit estul ţării, relatează dpa.Temperaturile au atins 42 de grade Celsius sâmbătă dimineaţă în statele New South Wales, Queensland şi Victoria, precum şi în South Australia, potrivit Biroului de Meteorologie (BoM).În New South Wales, în oraşul Sydney s-au înregistrat peste 40 de grade Celsius, temperaturile urmând să rămână ridicate până duminică după-amiază, scrie agerpres.ro Acesta este primul val de căldură extremă din acest sezon în estul Australiei, în momentul în care ţara se îndreaptă către vara australă.Serviciul de pompieri din statul New South Wales a avertizat în legătură cu un risc sever de incendii de vegetaţie ca urmare a temperaturilor ridicate.Biroul de Meteorologie a declarat joi într-un raport că se aşteaptă la o vară australă cu mai multe precipitaţii decât în mod obişnuit, existând un risc crescut de inundaţii, însă un risc mai scăzut de incendii de vegetaţie decât anul trecut.Sezonul incendiilor de vegetaţie din vara 2019-2020 din Australia a fost fără precedent în ceea ce priveşte amploarea şi daunele. Incendiile au început în septembrie 2019, după unul dintre cei mai fierbinţi şi mai secetoşi ani de la debutul înregistrărilor şi a lăsat în urmă 33 de morţi, peste 3.000 de case distruse şi 24 milioane de hectare mistuite de flăcări, în sudul şi estul Australiei.