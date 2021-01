Telespectatorii Publika TV s-au mobilizat pentru a o ajuta pe femeia care şi-a pierdut soţul şi doi fii într-un an

Nina Secrieru are 63 de ani şi locuieşte în satul Bisericani, raionul Glodeni. Bătrâna a ajuns să o ducă de pe o zi pe alta, imediat după pierderea celor dragi."Doi au decedat la Moscova într-un accident, alături au murit, unul de 36 de ani, altul de 32 de ani într-o zi au murit cu maşina accident rutier", a povestit femeia.Apoi a urmat soţul: "S-a aşezat la capătul mesei, pe scaun, eu am intrat de afară şi îl văd mort, nu era bolnav"."M-am urcat pe canapea ca să trag o draperie şi am căzut între pat şi perete şi mi-am rupt piciorul"."O persoană a ajutat-o cu jumătate din sumă, echivalentul de cinci mii de lei astăzi, eu o să închid suma rămasă", a menţionat un donator."Produse alimentare mi-au adus, detergenţi, m-am spălat pe păr cu fairy pentru că nu aveam şampon, ce au putut mi-au adus, mulţumesc până în cer şi în pământ", a declarat Nina Secrieru, pensionară invalidă.. Cei care, în continuare, doresc să o ajute pe bătrână pot să suface prin intermediul numărului de telefon 060038700.