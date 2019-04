Telespectatorii ''Game of Thrones'' ar putea avea nevoie de ''terapie'' după finalul serialului

Actriţa Gwendoline Christie, interpreta personajului Brienne Of Tarth din ''Game of Thrones'', a declarat pentru publicaţia britanică Radio Times că fanii producţiei TV ar putea avea nevoie de ''terapie'' după finalul dramatic al serialului, scrie agerpres.ro



Drama fantastică revine pe micile ecrane la sfârşitul săptămânii viitoare pentru cel de-al optulea şi ultim sezon, iar Gwendoline Christie, alături de actriţa Emilia Clarke, au promis că telespectatorii se vor putea bucura de episoade ''mai mari'' ca oricând.



Referindu-se la finalul seriei, Christie a declarat pentru publicaţia Radio Times: ''Veţi avea nevoie de terapie''.



''Cred că toată lumea va (căuta) ajutor specializat după sfârşitul show-ului '', a spus ea.



Clarke, care interpretează personajul Daenerys Targaryen, a declarat la rândul său că al optulea sezon este ''mai mare decât orice am făcut până acum''.



''Este de zece ori mai mare. E ca şi cum totul ar fi pe steroizi'', a precizat ea.



Christie a declarat că, în opinia sa, personajul pe care îl interpretează - o războinică formidabilă cu o înălţime de peste 1,90 metri - a contribuit la o mişcare de schimbare a imaginii femeilor. ''Mă emoţionează - tot ceea ce mi-a transmis personajul şi tot ce a însemnat pentru mine. Simt ca şi cum ar fi făcut parte dintr-o mişcare culturală care a cerut ca femeile să fie privite altfel", a spus ea.



Clarke a mărturisit că vede unele similarităţi între seria TV bazată pe romanele fantastice semnate de George R.R. Martin şi peisajul politic actual. ''Tema de ansamblu a întregii serii, dar mai ales a celui de-al optulea sezon, este puterea. Este vorba despre ceea ce le face oamenilor, despre ceea ce înseamnă ea de fapt, despre cine o merită, care sunt deciziile ce trebuie luate odată cu deţinerea ei, care sunt sacrificiile care trebuie făcute.

Mi se pare fascinantă şi în lumea reală, când mă uit la politicieni. Citesc ziarele sau strig la televizor şi apoi îmi spun: 'Mă întreb ce înţelegeri a trebuit să faceţi, în spatele acestor uşi închise, pentru a ajunge acolo unde sunteţi''.



Odată cu cel de-al optulea şi ultim sezon al ''Game Of Thrones'' vor reveni pe micile ecrane actori consacraţi precum Kit Harington, Maisie Williams, Lena Headey, Sophie Turner şi Peter Dinklage.



Sezonul al optulea din ''Game Of Thrones'' va conţine şase episoade şi va reprezenta epilogul poveştii, la finalul căruia se va afla cine va stăpâni Westeros.



Sezonul final al serialului TV al postului HBO va fi difuzat începând cu 14 aprilie.