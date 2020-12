Teleradio Moldova vrea să sugă de la două ţâţe. Ce prevede proiectul controversat al PSRM

Televiziunile și radiourile private din Moldova se vor pomeni în condiții de piață inegale față de radiofuzorul public, dacă Parlamentul va adopta în lectură finală modificările legislative propuse de trei deputați PSRM, care prevăd acordarea dreptului de a plasa publicitate contra cost pentru "Teleradio Moldova", companie subvenționată de stat. De această părere sunt mai mulți experți media, care critică inițiativa legislativă, adoptată joi în prima lectură și asta pentru că ar putea să determine o concurență neloială pe piața audiovizuală din țară. De cealaltă parte, autorii proiectului de lege resping îngrijorările organizațiilor de media și precizează că vor rămâne unele restricții de plasare a publicității contra cost la radiodifuzorul public.Potrivit proiectului de modificare a Codului Serviciilor Media, radiodifuzorii publici ar putea difuza, contra unui tarif, publicitatea care reflectă interesele societății și ale statului privind propagarea unui mod de viața sănătos, ocrotirea sănătății, protecția mediului înconjurător, integritatea resurselor energetice, protecția socială și alte mesaje de interes public. Experții media menționează că ultima sintagma, "alte mesaje de interes public" poate fi interpretat. Astfel, potrivit lor, în aceste condiții posturile tv și radio publice vor avea acces la multiplele tipuri de publicitate contra plată, ceea ce va afecta furnizorii privați, care nu sunt finanțați din bugetul de stat."Asta se schimbă concepția inițială care a fost la crearea noului Cod. Eu cred că o să afecteze piața de publicitate, pentru că televiziunea națională are capacitate de funcționare, fiind susținută de bugetul de stat. Ori miza este de a lovi în televiziunele care sunt un pic mai slabe și ultra dependente de spațiul de publicitate, ori altfel eu nu văd niciun raționament."Experții media mai menționează că, anual, sunt alocate peste 100 de milioane de lei din bugetul de stat pentru finanțarea postului public național. În aceste condiții, oferirea accesului la piața publicitară contraveni practicelor internaționale."În condițiile în care televiziunea și radio publice sunt finanțate din bugetul de stat și este vorba despre o finanțare anuală de peste 100 de milioane de lei, acestea, nu ar trebui să aibă acces la piața de publicitate. Proiectul de lege prevede mai multe prevederi contrare standardelor internaționale. ""Face reguli nedrepte pentru ceilalți judecători de pe piață, adică pentru furnizorii privați, care nu au asemenea subvenții de la stat. Să lăsăm în grija furnizorului public calitatea produselor mediatice, iar pe furnizorii privați îi lăsăm să lupte pentru și acel mic volum de publicitatea comercială care este în Moldova."Președintele Comisiei cultură, Adrian Lebedinschi, unul dintre autorii documentului, susține că prevederea nu va afecta radiodifuzorii privați. Totuși, potrivit lui, dacă proiectul de lege va fi aprobat în lectura finală, va fi necesară elaborarea unor regulamente care vor preciza ce fel de spoturi publicitare pot fi difuzate contra plată la televiziunea publică."Avem foarte mulți agenți economici care ar vrea să-și plaseze spoturile sale publicitare la Teleradio-Moldova, dar nu pot face din considerentul că legea îi interzice. - Noi nu am permis absolut toată publicitate, doar cea socială, care este importantă pentru dezvoltarea statului. - Dar cine va decide, dacă această, citez din proiectul de lege, "reflectă interesele societății"? - Este CA. - Vor fi create regulamente și vor decide. "Noua șefa a Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre pentru a-și expune poziția în acest caz. De asemenea, am trimis o solicitare oficială la Consiliul Concurenței pentru a afla poziția instituției în acest caz, dar, deocamdată, nu am primit vreun răspuns.