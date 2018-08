TELENOVELA POSTOLACHI CONTINUĂ. Fotbalistul încă nu a decis sub ce tricolor să joace

Foto: Virgiliu PostolachiFacebook

Telenovela "Virgiliu Postolachi" continuă! Fotbalistul moldovean de la Paris Saint Germain nu a decis pentru ce echipă naţională vrea să joace, cea a Franţei, a României sau a Republicii Moldova. Declaraţia aparţine tatălui tânărului fotbalist. El susţine că Virgiliu încă nu este gata pentru o convocare la prima reprezentivă a unei ţări.



"El încă nu este decis, să spunem aşa. El mai aşteaptă să se mai coacă la minte un pic şi apoi o să vadă. Dumneavoastră ştiţi că dacă iei o decizie referitor la prima reprezentativa, atunci e pe toată viaţa. Aşa că trebuie de gândit, trebuie de cântărit toate ofertele şi atunci vom vedea. Când va veni timpul să evolueze pentru echipa de seniori şi va avea trei convocări, atunci el va alege. Eu nu pot să decid pentru el, deoarece el a atins majoratul", a declarat Oleg Postolachi, tatăl fotbalistului Virgiliu Postolachi.



Mai mult, tatăl jucătorului a infirmat că ar fi declarat în presa românească cum că fiul său nu ar dori să joace pentru echipa naţională a Republicii Moldova.



"Noi nu am spus că nu ne interesează. Am zis că e deschis pentru convocări la toate cele trei selecţionate. Acum poate fi deschis pentru nişte convocări la selecţionatele de juniori. De ce să nu aibă şi o experienţă în Republica Moldova pentru o echipă de juniori, pentru că el este încă junior. El e în cantonament cu aceştia mari, Neymar şi restul, dar încă este mic, este junior", a spus Oleg Postolachi, tatăl fotbalistului Virgiliu Postolachi.



Oleg Postolachi a mai confirmat că ţine legătura şi cu oficialii Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.



Tânărul atacant al lui PSG are cetăţenie moldovenească şi franceză. Dar și presa din dreapta Prutului a scris în repetate rânduri că și Federaţia Română de Fotbal este în tratative cu fotbalistul pentru a-l convinge să reprezinte România. Virgiliu Postolachi este stabilit în Franţa cu părinţii încă de la vârsta de 2 ani.



Tânărul a ajuns la PSG în 2013. De atunci, a fost o prezenţă constantă în loturile de copii şi juniori ale clubului francez.



La începutul lunii iulie a semnat primul contract profesionist cu Paris Saint Germain.



Zilele trecute a marcat un gol superb în poarta lui Atletico Madrid în cadrul turneului mondial "International Champions Cup".