TELENOVELĂ la Rezina. O femeie a furat banii agonisiți de soț și i-a transferat pe contul amantului

O femeie din Trifeşti, raionul Rezina, a ajuns în gura satului. Ea este acuzată că a furat banii agonisiți de soţul ei, care munceşte în Anglia, și i-a transferat pe contul amantului.

Suma de 400 de mii de lei ar fi fost trimisă treptat în perioada martie - septembrie. Femeia care a fugit acum de acasă este acuzată de rudele soţului că a lăsat flămânzi şase copii.



"Suntem morți. Cât o îngrămădit toată viața. Și el încă i-o trimis de acolo lire și avea bani primiți pentru copii și pensia mea pe două luni a luat-o. O vândut brânză, o vândut caș. Până la os ne-o curățit", a spus mama victimei, Eugenia Ciobu.



"Mi-a zis că se duce la lucru și apoi să se ducă la fratele mai mare să-i ducă niște haine la cămin. Ați sunat-o? - Da. Ea nu răspundea la telefon."



Iniţial, femeia de 36 de ani l-a convins pe soţul ei să îngroape banii agonisiţi în beci. După o perioadă, lipsa sumei din ascunzătoare a fost depistată de sora bărbatului. Vecinii povestesc însă că soții se certau des.



"El o bătea cum eu ocărăsc câinele, așa el pe ea. El nu o considera de femeie, el o înșelat-o cu cine o dorit și ea la fel."



"Cât o fost el acasă chiar nu am auzit nimic de ea. Ea era tot angajată, se ducea la lucru, venea acasă. Totul era normal. Chiar ne-a șocat faptul acesta când am auzit că ea e plecată, că o lăsat copiii."



"Ei la evidență cu violența în familie nu o stat. Noi acum am auzit de cazul acesta și noi, administrația publică locală a rămas uimită. Avea amant și cu el o plecat, la el o plecat. Am înțeles că este un cetățean din România. Banii au fost transmiși treptat", a spus primarul satului Trifești, Rezina, Mihail Budurin.



Inspectoratul de Poliţie din Rezina a deschis o cauză penală pentru furt. Infracţiunea se pedepseşte cu până la 12 ani de detenţie.

Soțul păgubit va intra în legătură directă la Canal2.md, la emisiunea Tema Zilei de la 19:30.