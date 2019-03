Telefonul fix devine un obiect de decor. Numărul de abonaţi scade VERTIGINOS cu fiecare an

foto: publika.md

Telefonia fixă pierde tot mai mult teren în faţa celei mobile. Numărul abonaţilor este în scădere continuă, arată datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Doar anul trecut acesta s-a redus cu 36 de mii faţă de 2017. La fel a scăzut şi volumul total de trafic cu cel puţin 250 de milioane de minute.



Ca urmare a acestei evoluții, traficul mediu lunar de voce per abonat s-a micșorat cu 12,3% comparativ cu 2018. Potrivit specialiştilor, moldovenii vorbesc timp de o lună la telefonul fix 2 ore şi 36 de minute, ceea ce ar constitui în medie puţin mai mult de 5 minute pe zi. Chiar dacă statistica arată că telefonul fix devine în ultimii ani mai mult un obiect de decor, pentru locuitorii de la sate aceasta este singura cale de comunicare cu cei dragi.



În comuna Bobeica, raionul Hânceşti, fiecare gospodar are un telefon fix în casă.



"Bună ziua cuscra, unde-i cuscra?.. la Chişinău e dusă..am vrut să-i spun ceva, dacă nu-i.."



Spre exemplu, soţii Oancea spun că nu îşi imaginează viaţa la sat fără telefon în casă.



"Nu avem mobil, nu, numai cu fixul. La cuscra când îmi mai trebuie ceva, la dânsa mai apelez şi atât. Nepoţii din când în când îşi aduc aminte de bunica, bunica ce faci.. La ziua de naştere felicitez, ei mă felicită pe mine şi aşa e viaţa."



Cel mai des, bătrânii își sună copiii, care sunt plecaţi peste hotare.



"Luna asta am de plătit 46 de lei pe telefon. Cam pentru noi e mult, că suntem bătrâni. O sunat baba la.. la Italia."



"- Da, bună ziua. Iată mă uit prin hâţoage."



Profirie Musteaţă are 84 de ani şi, la fel, are telefon în gospodăria sa. Pe lângă asta, bărbatul mai are şi o agendă cu numere de telefoane pe care o păstrează ca ochii din cap.



"Cărticica asta o am de vreo opt ani. Mă folosesc unde vreau să sun în toate trei sate şi nu numai. Sunt bucuros că când am nevoie sun oricând la copii, am posibilitatea asta de a-i auzi pe dânşii."



La piaţă, telefoanele cu fir sunt tot mai puţin solicitate.



"În cursul zilei, două telefoane simple am vândut şi atât de 120 de lei. Mai mult femeile în vârstă, aşa majoritatea.. tineretul cu telefoane mobile."



Mulţi dintre locuitorii Capitalei nici nu mai ţin minte când au folosit ultima dată un telefon fix.



"Noi nu avem, nici nu simţim necesitatea ca să îl avem."



"- Avem telefon fix acasă. – Cât de des îl utilizaţi? – Cred că odată pe lună. Rar de tot, îl folosesc atunci când sun vecinii."



"Avem dar nu prea folosim. – Folosiţi doar în ce cazuri? – Când îi sunăm pe cei de la ţară, din sat mai mult. Dacă nu greşesc undeva şase lei este abonamentul."



"Noi de pe telefonul fix nu sunăm demult. El este, lucrează, dar nu îl utilizăm. Plătim lunar pentru el, dar aşa şi stă. Ne folosim de telefoane mobile."