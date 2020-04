Teledonul PUBLIKA TV s-a încheiat, dar mai puteți dona pentru salvarea medicilor. CONTINUAŢI SĂ DONAŢI!

Teledonul PUBLIKA TV s-a încheiat, însă donațiile continuă. Cei care doresc să contribuie la îmbunătățirea condițiilor în care activează medicii, pot transfera bani pe conturile bancare și prin intermediul sistemelor Paynet și Oplata.

Vedeți mai jos unde puteți dona, dar și cum a decurs ieri teledonul.

(UPDATE 18:02) 420 de mii de lei. Este bilanţul preliminar doar de la call center-ul redacţiei PUBLIKA TV.

După ora 18.00 telefoanele de la call center vor fi închise.

Celelalte conturi bancare rămân deschise, la fel ca şi cele de pe oplata.md şi paynet.md.CONTINUAŢI SĂ DONAŢI

(UPDATE 17:58) Unul dintre cei care a sunat la redacţia PUBLIKA TV este şi Mihai Ţîmbalari din Cimişeni, raionul Criuleni. În vârstă de 63, bărbatul a decis să doneze pensia lui pentru sistemul medical - 3800 de lei.

(UPDATE 17:56) Profesorii de la Liceul "Olimp" din Sîngerei donează o zi din salariu. "Sper că vom dona în jur de 30 de mii de lei", a declarat directorul instituţiei Ludmila Şişcanu.

(UPDATE 17:45) Băieţii de la Akord le-au transmis telespectatorilor următorul mesaj: staţi acasă, în izolare. Vom sărbători anul acesta prin telefon.

(UPDATE 17:30) Sunstroke Project a intrat în direct la Teledonul Publika TV. Băieții au cântat piesa care a motivat toți moldovenii să stea acasă "Hey mama". Totodată, băieții au mai pregătit o surpriză medicală.

(UPDATE 17:20) Diana Rotaru: Mă bucur că PUBLIKA TV ajută medicii care lucrează pentru a salva pe cei bolnavi de coronavirus. Carantina m-a afectat și pe mine emoțional pentru că eu nu puteam să stau acasă. În această perioadă, vreau să cânt o piesă pentru femeile în alb, pentru doamnele care ajută la salvare.

Vă rog din toată inima să stați acasă, să ajutăm medicii. Misiunea noastră este să stăm acasă. Este greu și complicat, dar este important. Cei care privesc să doneze și să ajute medicii.

(UPDATE 17:00) Serghei Daradur, reprezentant Anadolu ISUZU în Moldova: Compania noastră donează 50 de mii de lei.

(UPDATE 16:50) Olia Tira: Eu cred că e timpul să ne punem nişte întrebări foarte importante, pentru că până acum nu am avut posibilitatea să stăm de vorbă şi cu noi înşine. Să ne întrebăm oare ce ne dorim să devenim, ce dorim să facem cu adevărat, ce simţim. Ce este important pentru noi. Mereu zburăm undeva să lucrăm, să câştigăm mai mulţi bani. Acum timpurile s-au schimbat şi noi ne-am oprit un pic ca să preţuim alte valori. Eu cred că după această carantină, viaţa se va schimba, oamenii de vor schimba şi vor înţelege că cele mai mari valori în viaţă sunt: sănătatea, familia şi să fii conştient că îţi poţi asuma responsabilităţi.

(UPDATE 16:30) Andrei Glavan: Foarte bine că voi spuneţi despre lucrurile astea despre donaţii de bani. Pentru că noi am donat pe o platformă, dar despre platforma voastră nu ştiam. Acum ştim şi o să donăm şi noi bani. Pentru că ne va fi greu să ne descurcăm dacă nu vom pune mână de la mână şi să o scoatem în capăt".

(UPDATE 16:30) Tania Cerga: Cred că măcar acum dacă oamenii aud şi văd ce fac alţi oameni, ar fi fain să ia exemplu şi să stea şi ei acasă.

(UPDATE 16:20) Cântăreţul Valentin Uzun a interpretat o melodie dedicată medicilor. "Mulţumim dragii noştri medici. Am şi eu un medic acasă. Este soţia mea Nadejda, doar că ea e stomatolog. "

(UPDATE 16:15) În ora ce urmează PUBLIKA TV va fi în direct cu Valentin Uzun, Andrei Glavan, Tania Cerga şi Olia Tira.

(UPDATE 16:00) O fostă profesoară a compus versuri pentru a îndemna oamenii să doneze. Ea a spus că va dona cât va putea din puţinul pe care îl are.

(UPDATE 15:56) Natalia Gordienko: ”Având doi bunici foști medici, știu nu din auzite, înțeleg cât este de dificilă această perioadă pentru cadrele medicale. Aplauzele în susținerea medicilor e un lucru foarte tare, însă chiar și în situația economică din țară pe care o avem la moment, acești oameni continuă să riște cu propria viață, propria sănătate, propria familie, acționând doar din propria voință. Mă închin până la pământ acestor oameni, pentru că ei sunt acum în prima linie și de ei, și fiecare dintre noi, depinde acum cât de repede vom ieși din această pandemie."

(UPDATE 15:46) Georgeta Voinovan: "Vreau să îndemn toată lumea să se împartă cu puținul pe care îl are, pentru că știm că este o situație în care mână de la mână se fac lucruri mari. Nu este neapărat să așteptăm evenimente precum Teledonul de astăzi pentru a ajuta, putem să o facem și personal acolo unde este nevoie, pentru că un bine făcut este în primul rând un bine pentru sufletul tău. Chem toată lumea să doneze și să fie alături de medici, cărora le urez multă rezistență, răbdare, putere și multă sănătate".

(UPDATE 15:36) Mark Stam: "Pentru mine personal, procesul de scriere, de compunere este o terapie. Asta pe mine mă vindecă. Carantina este o perioadă în care poți să te regăsești, să te dezvolți, să te afli dintr-un alt punct de vedere. Urmează să donez. Am să unesc aici și familia mea, pentru că știu că ea cu cea mai mare plăcere o să mi se alăture."



(UPDATE 15:26) Igor Cuciuc: Fiica mea, Andreea, a donat 100 de lei. Fiica mea, Andreia a donat 100 de lei și urmeză să fac și eu un gest frumos pentru cei care au grijă de sănătatea noastră. Ne închinăm în fața lor. Cum a spus și maestrul Bogros, ar fi frumos să facem un concert în PMAN, atunci când vom învinge această pandemie, va fi ca o victorie.

(UPDATE 15:10) În următoarea oră PUBLIKA TV va fi în direct cu Mark Stam, Georgeta Voinovan, Igor Cuciuc și Natalia Gordienko.

(UPDATE 14:50) Directorul Liceului Mihail Berezovschi, Ana Eremei, a venit cu un mesaj în timpul Teledonului Publika TV. Directorul liceului a menționat că toți angații instituției de învățământ au donat salariul lor pentru o zi. Astfel, a fost acumulată o sumă de 65.000 de lei, care a fost donată medicilor.

(UPDATE 14:40) Consilierul Ambasadorului Azerbaijanului în Republica Moldova, Maarif Raghimov: În aceste momente când întreaga lume suferă de pandemia de coronavirus, am creat un fond prin care dorim să facem un ajutor pentru procurarea utilajului medical, medicamente și personalului medical. În ziua de astăzi, medicii sunt ca soldații, pe linia de front, de aceea, Congresul azerilor din Republica Moldova și Ambasada Republicii Azerbaijan în Republica Moldova, dorim să facem o donație în mărime de 20.000 de lei.

(UPDATE 14:30) Lili Lozan: "Mă bucur că aniversarea de 10 ani a Publika s-a transformat într-o acțiune de binefacere și sunteți alături de eroii în alb. Îi îndemn și pe cei de acasă, până la ora 18:00, să fie alături de Publika TV și alături de acest Teledon. Sper să se adune suficiente resurse financiare, astfel încât să putem ajuta medicii pentru că au mare nevoie"

(UPDATE 14:11) În următoarea oră PUBLIKA TV va sta de vorbă, în direct, cu Lili Lozan, de la Prima Oră. Dar şi Nicu Ţărnă și cu Irina Rimes.

(UPDATE 14:00) O femeie în etate a donat din pensia ei 200 de lei.

(UPDATE 13:50) Eugen Doga: Eu rog toată societatea: nu umblaţi încolo încoace pe la şaşlîkuri. Cât se poate? Din cauza voastră avem atâtea probleme. Staţi acasă, dragii mei, pentru că o singură soluţie sigură pentru voi şi pentru societate!"

(UPDATE 13:41) Liderul grupului PRO MOLDOVA Andrian Candu: Medicii sunt cei care de fiecare dată stau în prima linie în această pandemie. Este foarte bine pentru ca noi toţi să fim alături de medici, mai ales că guvernarea noastră nu a fost pregătită şi nu a investit în echipamentele pentru medici. Tot respectul şi trebuie să ne închinăm în faţa personalului medical. Din partea grupului vom dona 50 de mii de lei astăzi.

(UPDATE 13:40) Maria Iliuţ: Aș fi vrut să îndemn eu și familia mea să donăm cu toții din puținul pe care îl avem pentru cei care ostenesc. Cu sprijinul tuturor putem să ajutăm cadrele medicale și mai ales cei care luptă cu pandemia. Mai ales că noi suntem în preajma sfintelor sărbători de Paști, haide-ți să fim mai milostivi, pentru că dorim să salvăm țara. Sărbători luminate. La mulți ani, Publika TV.

(UPDATE 13:27) Un om de afaceri, care a dorit să rămână anonim, a donat 100 de mii de lei.

(UPDATE 13:25) Dan Negru: Antena 1, televiziunea pentru care lucrez, a organizat săptămâna trecută un teledon, care a adunat 4 milioane de euro. Duminica trecută, noi în România am reuşit să strângem într-un telemaraton de şase ore, exact ca şi teledonul vostru. Banii deja au plecat spre spitalele care au nevoie de ei. Mă bucur că şi Moldova face acelaşi lucru. Toată Europa, toată lumea civilizată a televiziunii şi nu doar a televiziunii organizează evenimente caritabile. Se întâmplă peste tot. Spaniolii au făcut unul acum două săptămâni, NBC pregăteşte unul săptămâna viitoare, aşa că e o normalitate ca oamenii din toată lumea să ceară ajutorul doctorilor. La noi în România, până nu demult, doctorii erau priviţi ca nişte şpăgari, era o campanie împotriva lor. Ei sunt prost plătiţi, dar cred că sunt prost plătiţi în toată lumea. Îmi amintesc cum un medic din Spania a zis: i-aţi dat lui Messi sute de milioane de dolari, păi să vă trateze el".

(UPDATE 13:10) În următoarea oră PUBLIKA TV va sta de vorbă, în direct, cu Dan Negru - colegul de la Prime, Maria Iliuț, maestrul Eugen Doga și Corneliu Botgros, care, sperăm, ne va cânta ți încânta.



(UPDATE 12:57) Pavel Stratan: Putem să-oi ajutăm pe alţii, în primul rând să nu facem nimic, să stăm acasă, Discutăm acum ca să ajutăm cu ce putem pe cei din prima linie, care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să punem mână la mână şi să ajutăm.

Cleopatra Stratan: Să le dorim tuturor celor care stau acasă să aibă răbdare şi să profităm la maxim de liniştea pe care o avem şi să ne bucurăm de timpul liber de lipsa căruia ne plângeam când eram activi.

(UPDATE 12:50) Adrian Ursu a donat 10 mii de lei.

(UPDATE 12:40) Adrian Ursu: Încerc să-i îndemn pe toți să fie pozitivi, să nu lase această frică să intre în sufletele lor, dar ceea ce văd la TV, și în statistici, anume asta pe mine mă doare, deși nici mămica mea, nici tăticul meu nu sunt medici, nu sunt din acest domeniu, dar pe mine mă atinge foarte mult. Îmi pasă. Prioritate națională este sănătatea medicilor și sănătatea noastră. A lor în primul rând, ca ei să ne poată salva pe noi.

(UPDATE 12:30) Natalia Barbu: Suntem bine, sănătoși, suntem acasă. Ieșim din casa cât mai rar. Eu sunt cea care merg la magazin. Facem lecții online, concerte online mai facem. oi întotdeauna căutam fericirea în exterior, dar defapt ea nu este acolo, ea este chiar aici, alături de cei dragi, iar în momentele astea grele ne apropiem și mai mult unul de celălalt. Nu am prietene apropiate doctori, însă am prieteni virtuali pe rețelele de socializare, pe care îi încurajez. Îmi dau seama că este foarte greu. Ei sunt ca războinicii de pe vremuri, pentru că în acest fel demonstrează o capacitate morală și fizică deosebită, mi se pare incredibil.

(UPDATE 12:25) Nicolae Botgros: Sfatul meu e unul, cel mai sfânt sfat. Stăm acasă cu familia, stăm acasă cu copiii. Nu facem niciun pas în plus. Orice mișcare în plus ar putea fi fatală. Trebuie să ne protejăm: să purtăm măști, să avem cu noi mereu dezinfectant, chiar și atunci când mergem până la magazin", a fost îndemnul maestrului.

(UPDATE 12:20) Ora aceasta vom sta de vorbă, în direct, cu Nicolae Botgros, Natalia Barbu, Adrian Ursu, Pavel si Cleopatra Stratan și, sperăm, cu mai mulți donatori care vor dori să doneze sume mai mari de bani pentru eroii în alb.

(UPDATE 12:15) Pe parcursul Teledonului, vom intra în legătură directă cu mai mulți artiști, personalități, oameni de afaceri, persoaNe publice, dar și cu simpli cetățeni cu care vom discuta, vom vedea cum petrec timpul după atâtea săptămâni de izolare, vom împărtăși împreună idei pentru a depăși mai ușor această perioadă de criză.

(UPDATE. 12.10) Stai acasă şi donează. Alături de invitații noștri de astăzi, artiști, oameni simpli, alături de toți cei care ni se vor alătura în acest demers. Nu fi indiferent, ajută-i pe eroii în alb, ca ei să ne poată ajuta. Nu îți cerem imposibilul, vrem să le întinzi o mână de ajutor. Azi. Acum.

12.00 Astăzi Publika TV marchează zece ani de la lansare pe piața media din Republica Moldova. De-a lungul anilor am fost împreună şi la bine şi la greu. De-a lungul anilor am punctat mai multe probleme şi am găsit împreună soluții la acestea. Astăzi trecem printr-o nouă provocare. De aproape patru luni întreaga planetă luptă cu o nouă pandemie. Astăzi ca niciodată avem nevoie de mai multă solidaritate. Postul nostru de televiziune anunță pentru următoarele șase ore un teledon în direct la care vom strânge bani pentru cei aflați în prima linie a acestei bătălii.