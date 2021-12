Tehnologie nouă de reparaţie a drumurilor, aplicată în Capitală. Asfaltul folosit conţine bucăţi de plastic reciclat

Prima porţiune de drum din asfalt, care conţine bucăţi de plastic reciclat, este în plin proces de reparaţie. Noua tehnologie este folosită în sectorul Buiucani al Capitalei, pe o lungime de 500 de metri.

Dacă strada proaspăt asfaltată va trece cu brio testul şoferilor, în viitor, în ţara noastră am putea avea mai multe drumuri reparate după aceeași tehnologie.



Potrivit specialiştilor, materialul din plastic reciclat are un adaos mai mic de bitum, un produs costisitor, care se găseşte în componenţa asfaltului.



''Este o porţiune în fază de experiment, asfaltăm special acum, în perioada rece, pentru a verifica cum va rezista drumul primăvara, pentru că mulţi se plâng că asfaltul se deteriorează anume primăvara.'', a spus Vadim Scorobogatco, administrator firmă de construcție.



Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, astfel de tehnologii sunt implementate cu succes în Finlanda, Norvegia, Suedia, Lituania şi Estonia. În Moldova, o nouă stradă va fi asfaltată după aceeaşi tehnologie în primăvara anului viitor.



''Este fostul traseu M14, aşa numitul drum de beton care vine de la Briceni, Bălţi şi duce spre Gura Bîcului este traseul naţional. În afară că va reduce, după cum spun producătorii, între 5 şi 15 procente de bitum în mixtură, ulterior va minimiza şi emisia de CO2 la producerea mixturilor asfaltice.'', a spus Sergiu Bejan, director ASD.



Administrația de Stat a Drumurilor are în gestiune aproximativ 6 mii de kilometri de drum naţional, iar preţul de asfaltare a unui metru pătrat variază între 138 şi 230 de lei, în funcție de tipul şi grosimea stratului.