TEHNICĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE. În 230 de blocuri vor fi schimbate contoarele de căldură

foto: publika.md

230 de blocuri din Capitală vor fi dotate, în curând, cu contoare de măsurare a consumului de energie termică de ultimă generație. Întreprinderea Termoelectrica a decis, în acest mod, să asigure precizie și transparență în activitate.



"Aici avem contorul de energie termică. Este calculatorul sau integratorul de energie termică, care face toată matematica. În spatele lui avem inserat în circuit debitmetrul ultrasunet, care nu are nicio piesă rotativă."



Noile contoare vor avea capacitatea de arhivare, iar automatizarea datelor va fi posibilă de la distanţă.



"Însăși algoritmul de calculare a energiei termice este mult mai precis, însăși contoarele sunt mai precise și sporesc foarte mult transparența între consumator și furnizor", a spus Nicolae Glincean, director dezvoltare.



Locuitorii blocurilor speră că după schimbarea contoarelor vor fi reduse și cheltuielile.



"Să sperăm că totuși va fi mai bine decât a fost. O să fim toți la curent cât am cheltuit și cât o să achităm și deja când vor veni facturile va fi mai clar."



"Datorită acestui lucru vom economisi din consum şi nu vom mai cheltui atât de mult."



Directorul Termoelectrica susţine că, datorită noilor contoare, căldura va fi emisă în locuinţe în funcţie de temperatura de afară.



"Noi o să avem monitorizare online, o să vedem consumurile, debitul care intră în blocul locativ, cât conform proiectului trebuie să consume blocul și cât cheltuie în realitate", a afirmat Veaceslav Eni, directorul general Termoelectrica.



Întreprinderea și-a propus ca în 2019 să schimbe toate contoarele din oraș. Costul proiectului din acest an ajunge la peste două milioane de lei.



"Pentru anul 2018 a fost inclusă procurarea acestor contoare, aprobate din investițiile stricte a companiei Termoelectrica. Ce este benefic pentru consumatori este că nu vor suporta cheltuieli pentru aceste contoare", a mai afirmat Veaceslav Eni.



Întreprinderea Termoelectrica gestionează, în prezent, peste opt mii de contoare de energie termică.