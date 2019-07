Teheranul i-a propus lui Mike Pompeo un interviu cu jurnalista Marzieh Hashemi

scrie agerpres.ro. ''Reporterul nostru Marzieh Hashemi poate merge să îl intervieveze (pe Pompeo) pentru ca el să zică ce are de zis'', a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului iranian, Ali Rabiei, citat de agenţia de presă IRNA.Jurnalista Marzieh Hashemi a fost arestată la 13 ianuarie în statul Missouri pe baza legii americane ce permite arestarea persoanelor considerate drept potenţiali martori esenţiali în cazuri penale.Născută în SUA, sub numele Melanie Franklin înainte de a se converti la islam şi a se căsători cu un iranian, Hashemi trăieşte în Iran, unde de 25 de ani a devenit una dintre vedetele postului anglofon Press TV.La revenirea în Iran, ea a acuzat SUA, în luna februarie, de discriminarea musulmanilor şi a negrilor, fără a divulga detaliile afacerii în care fusese arestată.Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat joi pregătit să se deplaseze la Teheran, arătându-se de asemenea dispus să apară la televiziunea iraniană ''pentru a avea şansa'' de a se adresa direct poporului iranian.Întrebat de Bloomberg TV despre posibilitatea de a ajunge cândva în capitala Iranului, Pompeo a răspuns: ''Cu siguranţă'', înainte de a adăuga că ar merge ''în mod voluntar acolo''. Oficialul american a mărturisit că i-ar plăcea să meargă la Teheran pentru a se adresa direct poporului iranian, pe fondul creşterii tensiunilor între SUA şi Iran.''Aş saluta şansa de a mă adresa direct poporului iranian. Mi-ar plăcea să am şansa de a merge, nu pentru a face propagandă, ci pentru a-i spune poporului iranian adevărul despre ce a făcut conducerea de la Teheran şi cum a fost afectat Iranul de acest lucru'', a explicat Mike Pompeo.SUA s-au retras anul trecut din acordul internaţional privitor la programul nuclear iranian, document semnat în 2015, şi au impus o serie de sancţiuni Teheranului. În luna iunie, Iranul a anunţat că desfăşoară activităţi de îmbogăţire a uraniului şi că îşi creşte stocul de uraniu slab îmbogăţit peste nivelul convenit cu comunitatea internaţională în 2015.