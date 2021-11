Teatrul municipal pentru copii ''Guguţă'' a sărbătorit astăzi 29 de ani de activitate. Cu această ocazie copiii au avut parte de surprize

Teatrul municipal pentru copii ''Guguţă'' a sărbătorit astăzi 29 de ani de activitate alături de cei mai fideli spectatori. Cu această ocazie copii au avut parte de surprize, printre care o tombolă, dulciuri, dar şi spectacolul ''Lebedele Sălbatice''.

Unii spectatori au venit la teatru din mai multe raioane ale ţării pentru a-şi vedea personajele îndrăgite.



''Am venit cu copii. Suntem pentru prima dată. Am venit de la sudul ţării din Basarabeasca.''



''Cine este Guguţă?

- El este vesel, are căciulă şi el bucură copii.''



''Îmi place atmosfera. Sunt multe personaje din poveşti. Capra şi lupul din povestea Capra şi iezii.''



Actriţa Ana Stăvilă lucrează la teatrul ''Guguţă'' de cand a absolvit facultatea acum 20 de ani. Fiecare ieşire în scenă este obucurie pentru ea.



''Eu sunt unica care nu am plecat de la teatru. Unii colegi au plecat şi au revenit. Am răams doar eu şi doamna director. Acum e cu mult mai greu să ţi un copil o oră la un spectacol, el repede se plictiseşte, trebuie să fi credul.'', a declarat Ana Stăvilă, acriţă la teatrul municipal ''Guguţă''.



Directorul teatrul ''Guguţă'', Gabriela Lungu susţine că de-a lungul anilor instituţia culturală a trecut prin mai multe provocări, însă a reuşit să rămână dedicată copiilor.



''Am început greu cu puţini spectatori în sală. Nu aveam spectatorii, lumea nu ne cunoştea. În această sală veneau 20 de oameni la muncă pentru trei spectatori. Au pornit ieşirile înafara ţării. Astfel, pe lângă maestrul Vangheli am venit şi noi cu un ajutor ca să cunoască lumea cine este Guguţă. El este al nostru şi nu există un alt Guguţă nicăieri în toată lumea.'', a declarat Gabi Lungu, directorul teatrului municipal pentru copii ''Guguţă''.



În curtea teatrului a fost amenajată şi o expoziţiei, unde mai mulţi elevi de la şcoala de meserii numărul 7 şi-au expus lucrările.



''Acesta este un lanţ de la motocicletă. Acesta este un lanţ de la bicicletă. Aceştia sunt nişte rulmenți care tot erau aruncaţi.''



''Acestea sunt machete mult mai mici. Aceasta este o staţie, o casă, un elicopter, o floare. Trebuie să ai multă răbdare, dacă nu ai răbdare în această profesie, orice necesită răbdare şi cunoştinţă.'', a declarat Alexei Petru, sudor, şcoala profesională numărul 7.



Printre cei care a venit să-i spună la mulţi ani teatrul ''Guguţă'' a fost şi scriitorul Iulian Filip, care a venit cu un omagiu fondatorului teatrului de acum 29 de ani.



''Victor Ştefaniuc păpuşarul avea o grupă de studenţi anul doi care deja aveau realizate mai multe spectacole pentru eventualul repertoriu. De aici s-a început teatrul. Avem acest miracol care curând o să împlinească trei decenii de existenţă. Să ne felicităm.'', a declarat Iulian Filip, scriitor.



''Eu îi doresc mulţi ani şi multe spectacole interesante în continuare.''



''La mulţi ani teatrul ''Guguţă''.