Teatrul de Vară din Chişinău a intrat în reparaţii. Lucrările ar urma să fie gata în maximum două luni

Teatrul de Vară din Chişinău a intrat în reparaţii. În următoarea perioadă aici vor fi instalate scaune noi, iar asfaltul va fi scos şi va fi instalat pavajul. Muncitorii lucrează de zor ca totul să fie gata în maximum două luni."Teatrul de vară din Chişinău a fost fondat în 1957 şi de atunci nu a fost reparat niciodată. După renovare acesta va avea peste 7000 de locuri faţă de 6500 câte are în prezent. În așa mod instituția îşi va păstra statutul de cel mai mare teatru în aer liber din Europa".Responsabilii susțin că autenticitatea Teatrului de Vară va fi păstrată."Vor fi tot scaune de lemn, dintr-un lemn dur. Este prevăzut din stejar şi salcâm şi sperăm că vor rezista mulţi ani. Dorim să păstrăm designul existent", a declarat Sergiu Chirniţchi, directorul interimar al Direcţia Parcuri.În ultimii ani, în interiorul teatrului au avut loc unele renovări, însă acestea au fost mai mult cosmetice."În ultimii 30 de ani, poate şi mai mult, nu a fost nicio reparaţie. În ultimii ani am făcut câteva lucrări mici, renovarea scenei, cabinelor de machiaj, toaletelor. Am conectat canalizarea", a mai spus Sergiu Chirniţchi.Autorităţile susţin că vor face eforturi pentru a găsi surse financiare şi pentru a doua etapă de modernizare a Teatrului de Vară. Vestea i-a bucurat pe locuitorii Capitalei. Unii şi-au adus aminte cu nostalgie de vremurile tinereţii când în timpul verii teatrul era arhiplin în fiecare weekend."Ne bucurăm. Vreau să spun că când eram eu mai tânăr era tare popular Teatrul Verde, în toată sâmbăta şi duminica concerte. Tineretul, studenţii veneau, era interesant. Ultima dată am fost când a fost Dan Spătaru"."Este bine pentru oameni. Acum unde să te duci? Dar aşa, cu copiii la aer liber, este excelent. Erau concerte interesante, veneau mulţi artişti. Mai demult veneam foarte des aici. Dacă îl vor renova, vom merge numaidecât."Prin decizia Consiliului Municipal Chişinău, pentru prima etapă de reparaţii a Teatrului de Vară, au fost alocaţi şase milioane de lei.