Teatrele se închid din nou de luni şi până în data de 15 ianuarie. Vestea a căzut ca un trăsnet peste actori şi directorii de teatre. În acest an, ei au jucat pe scenă doar patru luni. De dimineaţă, actorii de la teatrul "Guguţă" repetau pentru ultimul spectacol în faţa publicului. Din 30 noiembrie intră în vigoare o serie de restricţii impuse de Comisia Naţională pentru Situaţii Exepţionale şi spectatorii nu vor mai putea veni la teatru.



IURIE POPA, actor la Teatrul Municipal de Păpuși "Guguță":"Astăzi vom arăta copiilor cel mai frumos spectacol şi ultimul, cred eu. Dacă ni s-au pus aşa restricţii, Astăzi va fi ultimul spectacol. Păcat, pentru că copiii aşteaptă."



Teatrul de Păpuşi din Chişinău a activat doar în primele două luni din acest an, apoi s-a închis din cauza pandemiei. În toamnă s-au mai ţinut spectacole pentru public afară. Acum instituţia rămâne din nou fără venituri.



GABRIELA LUNGU, directorul Teatrului Municipal de Păpuși "Guguță":"Eu stau acum şi mă întreb, domnul primar general cât o să mai poată scoate din buzunar şi să-mi dea bani dacă eu nu fac nimic? Voi fi nevoită să pun câţiva angajaţi în şomaj tehnic, pentru că nu o să-i pot ţine. O să încerc cumva să economisesc din banii pe care mi-i dă Primăria."



La Teatrul "Mihai Eminescu" era o linişte asurzitoare. Pe scenă a rămas decorul ultimului spectacol, "În largul mării", jucat în 8 noiembrie.



PETRU HADÂRCĂ, directorul Teatrului Naţional "Mihai Eminescu":"Până acum aţi văzut că am activat şi teatrul are suficient spaţiu pentru a primi spectatorii la distanţă, avem numai la parter şapte intrări. Oamenii au stat la distanţă. Fiecare caz în parte ar fi fost normal să fie discutat, să fie analizat."



Noile restricţii anunţate de CNESP vizează şi sălile de concerte, dar şi cinematografele. Într-o postare pe Facebook, directorul "Moldova Concert", Andrei Locoman, a scris că autorităţile ar fi trebuit să se consulte cu oamenii din domeniu înainte de a impune astfel de măsuri. <> În postare, Locoman s-a întrebat de ce arta a devenit pericol pentru sănătatea publică. "Nu era mai bine de făcut un studiu de caz, de convocat managerii instituţiilor teatral-concertistice să se expună sau chiar se crede că asta nu e important? Păcat!", a scris Locoman. <> Până în data de 15 ianurie, în Moldova va fi în vigoare starea de urgență în sănătate publică. Oamenii nu vor mai putea merge la spectacole, la concerte sau în sălile de cinema. Cluburile de noapte vor fi şi ele închise, iar restaurantele vor lucra doar până la ora 22.