Teatrele de pe Broadway vor rămâne închise până în luna septembrie

Teatrele de pe Broadway au decis să extindă până pe 6 septembrie perioada în care vor rămâne închise din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat marţi reprezentanţii asociaţiei Broadway League, citaţi de Reuters, scrie agerpres.ro Reprezentând una dintre cele mai vizitate atracţii turistice din New York, teatrele de pe Broadway stabiliseră anterior ca posibilă dată de redeschidere ziua de 7 iunie.Producţiile teatrale se confruntă cu o serie de provocări speciale în perioada pandemiei de coronavirus, ce includ existenţa unui număr mare de persoane reunite în spaţii închise de mici dimensiuni şi contacte fizice între artiştii prezenţi pe scenă.Producătorii newyorkezi analizează ideea realizării unor spectacole cu distribuţii mai puţin numeroase decât marile musicaluri, iar scenariştii lucrează la texte care să permită distanţarea socială.Teatrele de pe Broadway s-au închis pe 12 martie. În acea zi, 31 de spectacole erau jucate în acest cartier newyorkez dedicat artei teatrale, inclusiv producţii celebre precum "Hamilton", "Harry Potter and the Cursed Child" şi "To Kill a Mockingbird".