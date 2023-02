Teamă, durere, tristețe. Moldovenii care se întorc din Turcia povestesc cu lacrimi în ochi despre dezastrul provocat de seisme

Moldovenii care se întorc din Turcia povestesc cu lacrimi în ochi despre dezastrul provocat de cutremure. Chiar dacă erau la sute de kilometri distanţă de regiunile grav afectate, conaţionalii noştri spun că acum întreg statul turc s-a mobilizat în ajutorul victimelor. La Aeroport am întâlnit şi moldoveni care plecau în Turcia, majoritatea - în vizite de lucru şi pentru a-şi susţine colegii. Totuşi, agenţiile de turism precizează că vânzările de bilete spre Turcia au scăzut în această săptămână cu peste 20 de procente. Totodată, mulţi moldoveni au decis să anuleze zborurile pe care le aveau pentru săptămâna viitoare, de Ziua Îndrăgostiţilor.

Mihaela Buza este stabilită de cinci ani în Turcia. Până acum trei luni, a locuit în Adana, regiune grav afectată de seism. Femeia povesteşte că zeci de mii de oameni îşi petrec nopţile în corturi.

"Nivelul dezastrului este imens, foarte multă panică, e urât. Oamenii se tem să revină înapoi în casele lor şi multe case sunt avariate sunt multe recomandări să nu încerce să intre în case pentru a lua lucruri personale. Întreaga ţară trimite donaţii, oamenii ajută fiecare cu ce pot, dar din păcate nu ajung oameni pentru a fi implicaţi în căutări şi salvare", a menționat Mihaela Buza.

Moldovenii veniţi din Turcia spun că situaţia este tensionată, multe din magazine au rămas pustii, oamenii au cumpărat mâncare şi haine pentru sinistraţi:

"Noi eram în Alanya şi am simţit cutremurul, dar nu atât de puternic ca în alte regiuni, prima zguduitură a fost puternică, apoi mai mică. Toţi strâng ajutoare umanitare pentru cei care au avut de suferit. Şi localnicii, şi turiştii, toţi încearcă să ajute. Aveam biletele cumpărate anterior, deci nu ne-am întors din cauza a ceea s-a întâmplat".

"Este o mare durere, ce s-a întâmplat în Ucraina într-un an, aici s-a petrecut într-o noapte şi o zi. Am mulţi prieteni care şi-au pierdut rudele, au încercat să-i ajute dar nu au mai putut. În magazine nu sunt plapume, saltele, tot s-a cumpărat şi împărţit. Este dureros că mulţi încă nu au fost scoşi de sub dărâmături, iar în regiune e îngheţ".

Joi, la Aeroport am întâlnit persoane care aveau zbor spre Istanbul. Mulţi au recunoscut că le este frică:

"Avem o vizită de lucru la o fabrică din Turcia şi nu dorim să o anulăm vrem să îi susţinem. Ştim că până în data de 12 februarie acolo este doliu, nimeni nu este vinovat, la un cutremur nu poţi să găseşti pe cineva vinovat şi cum au căzut acele case şi au murit oamenii este straşnic".

" - Nu este panică, dar e multă durere şi tristeţe.

- Oamenii nu se tem?

- Toţi se tem, noi - la fel. Este un dezastru natural şi nu poţi face nimic pentru a preveni".

Serdar Kurt este un cetăţean turc care locuieşte în Republica Moldova, după ce s-a căsătorit cu o moldoveancă. Bărbatul este originar din Gazantep, unul din oraşele grav afectate de seism, şi spune că mulţi dintre prietenii săi au fost răniţi sau au murit.

"Acum familia mea s-a mutat la Ankara, este în siguranţă, sunt fericit, dar unii prieteni de-ai mei au murit, nu pot face nimic. Vreau să plec în Turcia, dar aeroportul e blocat, sunt probleme. Aştept şi mă rog", a menționat Serdar Kurt.

Bărbatul le este recunoscător salvatorilor moldoveni plecaţi în Turcia: "Moldoveni au plecat în Turcia să ofere ajutor, sunt fericit. Turcii din Chişinău sunt şi ei foarte recunoscători. Sunt fericit, mulţumesc".

Reprezentanţii companiilor de zbor spun că după cutremurul din Turcia au scăzut dramatic vânzările de bilete. Dacă în prima zi zborurile au fost anulate de autorităţile din Turcia, ulterior mulţi moldoveni au anulat zborul planificat în această săptămână şi săptămâna viitoare, de Ziua Îndrăgostiţilor.

"Acum frica se menţine printre pasageri. Ei intenţionat anulează plecările şi nu vor să plece în această perioadă în Turcia, deşi cutremurul a fost la 1700 de kilometri de Istanbul, ei totuşi evită. Sunt dezinformaţi despre ceea ce se întâmplă în aeroporturi sau în ţară, se tem că se va repeta şi vor fi în aceeaşi situaţie. 20% la momentul dat cu plecare, de exemplu, pe 14 februarie îşi anulează călătoria", a declarat Victor Afteni, director agenţie de turism.

Totuşi, reprezentanţii agenţiilor de turism spun că moldovenii care vor să plece în vacanţă în Turcia nu trebuie să-şi facă griji, deoarece zonele vizitate de turişti nu au fost afectate de cutremure.