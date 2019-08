TEAM BUILDING ÎN SÂNUL NATURII. Jucătorii lui Bayern au participat la concursuri bizare

Distracţie pe cinste în cantonamentul lui Bayern Munchen. Clubul bavarez a organizat pentru fotbaliştii din lot un eveniment de team building, cum s-ar spune, "în sânul naturii".

Staruri ale formației germane precum Lewandowski, Muller, Boateng şi alţii au participat la mai multe concursuri. În unul dintre ele, sportivii s-au întrecut în bătut cuie în scânduri, la viteză.

Jucătorii grupării bavareze şi antrenorul lor croat Niko Kovac au concurat apoi la împingerea halbei de bere.



Un alt concurs a fost cel de aruncare a cizmelor de cauciuc la distanţă.



În final, toți membrii lotului s-au adunat la masă, iar jucătorii transferaţi recenţi au trecut aşa-numitul ritual de iniţiere în colectiv şi au cântat câte o piesă. Mijlocaşul Alphonso Davies a interpretat piesa "I Will Always Love You" a cântăreţei americane Whitney Houston.

Vineri, 16 august, Bayern Munchen va juca acasă cu Hertha Berlin în prima etapă a campionatului german din Bundesliga.