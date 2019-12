Te trec fiorii! Un copil pe care părinții l-au crezut mort, găsit peste doi ani de la dispariție! Ce i s-a întâmplat este desprins dintr-un film de groază

Un copil pe care părinții îl credeau mort, la doi ani și jumătate de la dispariția lui, a fost găsit de polițiștii germani. Soarta pe care a avut-o minorul este desprinsă dintr-un film de groază, scrie a1.ro.

Marvin K, acum în vârstă de 15 ani, a fost găsit în orașul german Recklinghausen, purtând aceleași haine pe care le avea și în ziua dispariției, fără c acestea să fi fost spălate vreodată.

Băiatul a dispărut pe 11 iunie 2017, după ce a plecat să se întâlnească cu un prieten, în centrul orașului.

Poliţiştii germani care participau, vineri, la percheziţionarea casei unui bărbat suspectat de distribuirea unor materiale de pornografie infantilă au reuşit să rezolve şi cazul dispariţiei acestui copil, despre care nu se mai ştia nimic de doi ani şi jumătate.

"Poliţiştii au descoperit un băiat într-un dulap. Investigaţiile ulterioare au stabilit că acesta era un adolescent de 15 ani care era dat dispărut de foarte multă vreme", a transmis poliţia din localitatea Recklinghausen într-un comunicat de presă.

"S-a ținut de mine strâns și a început să tremure. Mi-a spus: "Mami, du-mă acasă. Am fost ținut încuiat timp de doi ani și jumătate și nu am luat deloc aer curat". Am plâns amândoi. Mi-a luat mâna și nu am mai vrut să îi dau drumul. Întotdeauna am crezut că a murit sau că a ajuns undeva de unde nu poate lua legătura cu mine", a spus mama băiatului.

Totuși, poliţiştii nu au descoperit niciun indiciu ca băiatul ar fi fost ţinut în casa respectivă împotriva propriei sale voinţe. Acesta se află momentan în protecţia poliţiei, care l-a arestat pe presupusul pedofil – un șomer în vârstă de 44 de ani.