Te trec fiori! Un bărbat a escaladat desculț cea mai înaltă clădire din Marea Britanie. Aventuristul a fost arestat (VIDEO)

Un bărbat de 21 de ani a fost arestat după ce a escaladat clădirea The Shard din centrul Londrei, iar alte două persoane au fost reținute sub suspiciunea de tulburare a ordinii publice, potrivit The Guardian, citează digi24.ro.

Cu puțin timp înainte de a fi reținuți de poliția din Londra, Adam Lockwood, un bărbat din Manchester cunoscut pentru o serie de cascadorii similare, a postat pe pagina sa de Facebook o poză în care apărea în vârful clădirii The Shard.

Un cuplu care stătea la etajul 40 al celei mai înalte clădiri din Marea Britanie l-a văzut pe Adam Lockwood în timp ce escalada la 6 dimineața construcția de 72 de etaje în care se găsesc apartamente, birouri și un hotel. Tânărul cascador le-a făcut cu mâna în timp ce urca prin dreptul ferestrei camerei în care se aflau Paul Curphey și partenera sa, Treasaidh.

„Cățărătorul striga de bucurie. A apărut făcând cu mâna de la geam, la înălțimea de 40 de etaje. Nu am putut decât să îl încurajăm”, și-a amintit afaceristul de 52 de ani.

Curphey a spus că Lockwood „zâmbea, făcea cu mâna și se distra de minune”, adăugând că partenera lui a crezut inițial că el a aranjat ca bărbatul care s-a cățărat pe clădire să îi aducă o cutie de bomboane de ziua ei.

Poliția metropolitană a fost chemată la clădirea zgârie-nori de 310 metri, împreună cu brigada de pompieri și serviciul de ambulanță, informează BBC.

George King-Thomson a fost arestat pentru 6 luni în octombrie 2019 după ce a escaladat clădirea The Shard în mod ilegal, iar în 2013, protestatari ai Greenpeace au încercat să urce în vârful clădirii în 2013 pentru a agăța un banner pe care scria „Salvați Arctica”.